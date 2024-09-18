看好AI PC發展 緯創總座林建勳推估商機爆發時間在明後年

代工大廠緯創（3231）總經理林建勳18日現身「2024天下永續公民獎」頒獎典禮，面對外界詢問AI PC的發展現況，他坦言，自己認為AI PC的市場還是一樣會來，只是今年可能還不會發生，事實上整個市場的發展並沒有那麼快，不過由於自己認為「換機潮」還是存在，因此他仍看好AI PC的發展。至於商機爆發的時間，林建勳透露，「應該是在明後年就會發生」。

林建勳表示，自己還是看好未來AI PC的成長態勢，只是沒那麼快，因為市場上還是有各種因素存在，不過由於上一波換機潮是大家於疫情期間的那次購機，算一算買到現在也都已經過了四年，需求高的用戶也即將再度面臨換機。他舉例，如果現在要買一台新的PC，自己也會去買AI PC，因為這樣就不用擔心買完後，明年卻冒出手中硬體跟不上市場發展、搭載不了最新軟體等問題。

林建勳坦言，自己看好AI PC市場未來一定會成長起來，不過不會在今年發生，因為今年這個市場才剛開始顯現、才剛起步會比較慢一點，不過所有的應用都是一樣的，隨著腳步越到後面階段，整個發展也都會越來越成熟，包括各種應用在內都是一樣，他坦言，其實AI PC也是一種應用，隨著客人的需求逐漸成長，自己相信明後年整個市場都會發展起來，他看好AI PC長期發展沒有問題。