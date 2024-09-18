快訊

大陸羽賽／帶傷上陣連拿15分 戴資穎逆轉差一步止步首輪

郭富城來了！旋風抵台秀肌帥成這樣 最想這一味

中國大陸「蠟瓶糖」之亂 來源竟然是美國發明

看好AI PC發展 緯創總座林建勳推估商機爆發時間在明後年

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）總經理林建勳18日現身「2024天下永續公民獎」頒獎典禮，面對外界詢問AI PC的發展現況，他坦言，自己認為AI PC的市場還是一樣會來，只是今年可能還不會發生，事實上整個市場的發展並沒有那麼快，不過由於自己認為「換機潮」還是存在，因此他仍看好AI PC的發展。至於商機爆發的時間，林建勳透露，「應該是在明後年就會發生」。

林建勳表示，自己還是看好未來AI PC的成長態勢，只是沒那麼快，因為市場上還是有各種因素存在，不過由於上一波換機潮是大家於疫情期間的那次購機，算一算買到現在也都已經過了四年，需求高的用戶也即將再度面臨換機。他舉例，如果現在要買一台新的PC，自己也會去買AI PC，因為這樣就不用擔心買完後，明年卻冒出手中硬體跟不上市場發展、搭載不了最新軟體等問題。

林建勳坦言，自己看好AI PC市場未來一定會成長起來，不過不會在今年發生，因為今年這個市場才剛開始顯現、才剛起步會比較慢一點，不過所有的應用都是一樣的，隨著腳步越到後面階段，整個發展也都會越來越成熟，包括各種應用在內都是一樣，他坦言，其實AI PC也是一種應用，隨著客人的需求逐漸成長，自己相信明後年整個市場都會發展起來，他看好AI PC長期發展沒有問題。

針對AI人工智慧的發展現況，林建勳表示，未來兩年之間市場的需求，都還是會很強勁，而目前緯創在手的訂單，至少到明年年底之前都消化不完，也因此團隊仍一直在擴充產能。展望未來，林建勳強調，「AI市場現在才剛開始」，自己也沒有看到有什麼負面的因素，往後也都還有很好的未來，外界不需要太過擔心。

緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影

AI 緯創

延伸閱讀

AI伺服器 緯創奪天下永續公民獎首獎

緯創總座林建勳：AI 需求再強2年、在手訂單看到明年底

iPhone 16將開賣 德誼：看好銷量年增10%至15%

AI PC新品陸續問世 代工廠出貨量看增

相關新聞

iPhone 16周五登場 遠傳祭六大開賣好禮

蘋果全新iPhone 16系列將於本周五（9月20日）正式盛大開賣，遠傳電信推出超優資費方案，新機最低零元起，遠傳更加送...

國發會主委劉鏡清：台灣半導體未來10~20年仍居全球領導地位

國發會主委劉鏡清接受網路媒體專訪時表示，台灣半導體的強勢地位將持續維持，未來至少有10年以上至20年位居全球領導地位，未...

緯創總座林建勳：AI 需求再強2年、在手訂單看到明年底

代工大廠緯創（3231）總經理林建勳18日指出，目前整個供應鏈的狀況，都還是維持著強勁態勢，未來兩年之間市場的需求，都還...

剖析台積電崛起之路 美「外交事務」期刊文章盛讚台灣

美國「外交事務」期刊今天刊出最新文章，剖析台灣護國神山台積電的崛起之路，並盛讚台灣政府在支持產業之餘，不忘保有靈活性與競...

看好AI PC發展 緯創總座林建勳推估商機爆發時間在明後年

代工大廠緯創（3231）總經理林建勳18日現身「2024天下永續公民獎」頒獎典禮，面對外界詢問AI PC的發展現況，他坦...

代工三雄入選「外資精選台灣100強」 廣達登上第三名

2024年「外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）」於18日出爐，而代工三雄廣達（2382）、緯創（3231...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。