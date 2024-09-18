iPhone 16周五登場 遠傳祭六大開賣好禮

蘋果全新iPhone 16系列將於本周五（9月20日）正式盛大開賣，遠傳電信推出超優資費方案，新機最低零元起，遠傳更加送六大開賣好康，包含「週週抽Apple大四喜」，有機會將最新Apple Watch 10、MacBook Air、iPad Air、AirPods Pro 2等市價近8萬元的全套Apple產品一次帶回家，此外，「舊換新最高現折36,000元」，搭配月付599元資費，最夯iPhone 16 Pro僅需零元就能帶走。

遠傳表示，將在台北資訊園區門市（位於三創生活園區）舉辦盛大首賣會，前50名到場消費者，只要搭配申辦月付999元以上指定5G方案，不論新申辦、攜碼、續約，都享專案價外再折3,500元優惠。

遠傳以iPhone 16系列128G容量為例，搭配申辦遠傳心5G 月付999元資費，再加上排隊禮3,500元，新機規格可升級為256G，等同容量免費小升大。同時前50名排隊民眾再加贈膜來速客製背膜(價值890元)，可依照自己的喜好現場立即製作，打造個人化新機。

除上述優惠排隊禮外，遠傳也將在三創園區門市舉辦加碼抽獎，將從前50名到場民眾中，抽出三位幸運民眾，可獲得iPad Air加碼禮，多重好禮盡在遠傳。

遠傳表示，推出「週週抽Apple大四喜」活動，果粉只要於開賣日起至10月31日，到遠傳門市申辦iPhone 16全系列新機，並搭配遠傳心5G月付599元以上資費，就有機會參加抽獎，一次把「Apple大四喜」，包含MacBook Air、iPad Air、Apple Watch 10、AirPods Pro 2帶回家！滿足工作、娛樂、運動等多方面需求，體驗全方位Apple生態系魅力，將周周抽出2名幸運兒，當周未抽出名單，會留到隔週繼續抽，越早申辦、中獎機會越高。

此外，針對新朋友、老客戶拿手邊的舊機到遠傳換購iPhone 16系列新機，遠傳指出，享額外加碼1,000元折扣，連同舊機回收價，最高可現折高達36,000元！以原價40,400元、最夯機型iPhone 16 Pro 256G為例，只需搭配月付599元資費、簽約24個月，最低0元就能帶回家。

遠傳指出，至遠傳實體門市申辦iPhone 16，除享專案價優惠，使用指定信用卡/無卡分期，再享零利率優惠，輕輕鬆鬆就能入手新機！特別是沒有使用信用卡作為消費習慣的朋友們，推薦選擇 「Pi拍錢包+慢點付無卡分期」支付，立即享3期0利率，購買新機無負擔。

遠傳表示，回饋客戶，無論新、舊用戶，只要於遠傳門市或遠傳網路門市購買iPhone 16，並使用遠傳friDay聯名卡結帳，再賺最高8%回饋；遠傳VIP客戶續約，最高可再享現折5,000元優惠。

同時，果粉需要的，遠傳都準備好，入手新機，配件也需要升級，遠傳特別推出Apple指定原廠殼套下殺8折，熱銷的原廠充電頭及充電線9折；針對愛拍照的果粉，遠傳也推出磁C新視界大禮包，包含：磁吸支架握把行動電源、三段式磁吸LED補光燈和磁吸式藍牙三角自拍棒的專業攝影三件組，原價4,170元，優惠價只要2,990元，相當於7.2折，邊拍邊充，美好回憶不斷電。

遠傳表示，來遠傳申辦iPhone 16方案，就享遠傳friDay影音暢看2個月，千萬票房強檔電影及熱門韓綜開心看；另外再享遠傳守護網旗下「防駭心守護」3個月免月租、隨時安心上網最安心。

歡慶iPhone 16開賣，遠傳表示，Apple帳單代收服務月底前也祭出好禮三重送（需登錄），活動期間首次消費送50元折抵金（限量）、累積消費(不限首次)滿3,000元，還享5%帳單折抵金(上限200元/限量)。上述活動登錄成功，還能再抽Apple帳單折抵金5,000元，可用來折抵Apple App Store、iCloud+、Apple Music 等數位服務帳單金。