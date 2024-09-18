快訊

引爆呼叫器原因曝！憂真主黨發現秘密行動 以色列搶先動手

旅泰注意！台灣遊客入境要申辦「電子旅行授權」12月生效

超速最重罰3.6萬！行人優先區10月上路 行人可全寬通行、穿越道路

國發會主委劉鏡清：台灣半導體未來10~20年仍居全球領導地位

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片
國發會主委劉鏡清。圖／聯合報系資料照片

國發會主委劉鏡清接受網路媒體專訪時表示，台灣半導體的強勢地位將持續維持，未來至少有10年以上至20年位居全球領導地位，未來也會扶植設備及化學材料兩個弱項，以強化供應鏈韌性，成為全球最完整的生態系。

劉鏡清表示，近期訪問歐洲、日本，甚至與新加坡前公司合夥人開會，都提到台灣半導體是位居全球領導地位，而他身為台積電董事，很清楚產業未來路線圖，領導地位還將持續。

劉鏡清指出，目前全球十大IC設計公司，有5家在美國，4家在台灣，製造方面，台積電更是非常強勢；封裝市占率高達55%，以日月光為最大，但台灣有兩個比較弱的，就是設備跟化學材料，政府將大力扶植，強化供應鏈韌性，「我其實找了整個台積電供應鏈，都來我這邊談過，我們願意用國家基金去支持他們往外發展，進軍全球。」

劉鏡清表示，以化學材料為例，台灣在後段製程較有優勢，相關製品已經是世界第一，主要是提升半導體製程良率，未來將組成國家隊往外發展，將會成為全球最完整的生態系，半導體領先地位就會更穩固。

但對於科技業從業人員相對較少，是否形成產業落差，劉鏡清則說，國家成長引擎一定要維持成長，科技產業帶動台灣GDP附加價值率成長佔了58.5%，若熄火，面臨的問題就沒那麼簡單了。

劉鏡清也說，全球90%的AI伺服器是台灣公司製造出來的，86%主機板、100%AI晶片都來自台灣，但如何均衡產業，則有賴產業AI化、AI產業化，創造出差異，以及推動產業控股公司，將小公司合併整合，將運用國發基金進去投資，協助企業進軍海外、打群架。

AI IC設計 半導體 台積電

延伸閱讀

為經濟成長定錨 國發會主委劉鏡清談台灣未來20年優勢

搶全球人才 國發會擬草案再鬆綁限制11月送立院審議

劉鏡清：台灣科技全球領先 優勢可望維持20年

劉世芳：國土法如期上路是最大目標 持續溝通

相關新聞

國發會主委劉鏡清：台灣半導體未來10~20年仍居全球領導地位

國發會主委劉鏡清接受網路媒體專訪時表示，台灣半導體的強勢地位將持續維持，未來至少有10年以上至20年位居全球領導地位，未...

緯創總座林建勳：AI 需求再強2年、在手訂單看到明年底

代工大廠緯創（3231）總經理林建勳18日指出，目前整個供應鏈的狀況，都還是維持著強勁態勢，未來兩年之間市場的需求，都還...

代工三雄入選「外資精選台灣100強」 廣達登上第三名

2024年「外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）」於18日出爐，而代工三雄廣達（2382）、緯創（3231...

獨家／英業達「育才留才」有道！導入企業級培訓平台、名額秒殺

隨著科技人才缺口日漸擴大，電子業為因應未來幾年即將到來的缺工難題，除了積極啟動各式徵才活動，也將目光投向「育才、留才」的...

中華電信大徵才 招募658名新血 起薪4.3至4.5萬元

中華電信宣布，年度招募新血活動即將揭幕，自9月19日起公開徵求658名基層從業人員職缺，報名至10月18日，中華電信指出...

蘋果AI沒有驚奇但不缺商機？ 大摩樂觀點名供應鏈贏家

第一款專為Apple Intelligence而設計的iPhone，日前在美國蘋果加州總部亮相，為早已開打一陣子的AI手機戰火，再掀話題。AI手機的重點在於運算能力，除了處理器廠商聯發科已推出支援生成式AI的晶片，還有哪些台廠會隨著這一波商機浪潮起飛？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。