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緯創總座林建勳：AI 需求再強2年、在手訂單看到明年底

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）總經理林建勳18日指出，目前整個供應鏈的狀況，都還是維持著強勁態勢，未來兩年之間市場的需求，都還是會很強勁，他坦言，目前緯創在手的訂單，至少到明年年底之前都消化不完，也因此團隊仍一直在擴充產能。展望未來，林建勳強調，「AI市場現在才剛開始」，自己也沒有看到有什麼負面的因素，往後也都還有很好的未來，外界不需要太過擔心。

據悉，緯創憑藉自身在企業ESG上的持續付出，以及其長期對人才的培育與關懷，成功摘下由天下雜誌主辦的「2024天下永續公民獎」「大型企業組」第一名的佳績，而總經理林建勳18日也代表集團現身台北遠東國際大飯店參加頒獎典禮。主辦單位指出，緯創對ESG積極且饒具策略，在低碳與人力資源均展現AI應用實績，而近年大力投入的產學接軌、扶植新創等社會參與行動，亦已展現社會影響力，也因此成功獲獎。

事實上，台系電子代工廠緯創近年積極布局發展AI領域、同時拿下輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、Intel的代工訂單，且市場在輝達超強晶片GB200尚未正式量產前，現階段的出貨主力仍以H100為主，而手握H100伺服器基板獨家供應權的緯創也同樣看好整體市場的發展趨勢，而旗下生產據點已遍及中國大陸、日本、菲律賓、美國、荷蘭、捷克、墨西哥等國家。

展望未來，緯創近日傳出已接獲輝達最新AI大單，隨著供貨不斷增長之下，未來發展可期，而近日旗下墨西哥廠也已完工，預計未來10年發展將重視永續發展、希望把餅做大，吸引更多技術服務供應商到華雷斯。而法人也預估，緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。

緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
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