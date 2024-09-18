代工三雄入選「外資精選台灣100強」 廣達登上第三名

2024年「外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）」於18日出爐，而代工三雄廣達（2382）、緯創（3231）旗下緯穎（6669）、以及仁寶（2324）都成功入選，其中廣達因為被外資增加持有388億元的市值，而衝上全台百強榜單的第三名，吸引外界關注。事實上，台灣董事學會與企業發展研究中心已連續三年模擬全球不同機構法人之投資方法，並發布外資精選台灣百強榜單，而主辦單位也將於下周三（25日）辦理頒獎典禮。

據悉，百強榜單以規模市值5億美元為門檻，並考量過去一年外資增加持股變動情況，藉由外資投資趨勢以及市場面、基本面、永續面等3個標準進行篩選，客觀評選出百強好公司。百強好公司在多個方面均表現卓越，代表了台灣最具國際競爭力的企業，值得受到肯定和表揚。而台灣董事學會將於9月25日召開頒獎典禮，並邀請副總統蕭美琴、證交所董事長林修銘等大咖到場致詞。

主辦單位表示，此次百強榜單中，有54家企業是今年新上榜，而連續3年入榜的企業則有19家，整體市值占市場46%，按照企業規模來分類，可以分為大型（市值超過50億美元）、中型（市值介於5億至50億美元）和小型（市值低於5億美元）三類。其中，中型企業最多，共有62家；其次是大型企業，共有24家。從企業所在行業來看，主要分為科技、傳產、地產、消費品和醫療保健五大類。科技行業最多，共有71家；傳產有19家；消費品有7家；地產有2家；醫療保健有1家。