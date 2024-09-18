耐能榮登CRN評選2024年最熱門半導體榜單 獲知名研究機構認可

國際專業的IT媒體CRN（Consumer Reseller News），發布2024年迄今為止最熱門的10家半導體新創公司榜單。耐能智慧（Kneron）以強大實力成功入榜。這一榮譽不僅是對耐能在半導體領域創新實力的高度認可，也標誌著公司在推動終端AI領域進步方面所作出的傑出貢獻。

多年來，耐能智慧不斷致力於在邊緣端為設備帶來強大的AI能力，早在2020年，耐能自研的AI晶片KL520就被EETimes列為適用於終端AI加速的十大處理器之一（同為入榜的還有Nvidia Corp. Jetson Nano、Intel Movidius Myriad X、NXP Semiconductors i.MX 8M Plus等處理器）。

同時，據全球知名市場調研機構Fortune Business Insights稱，全球人工智慧（AI）晶片組市場規模在2019年估值為81.4億美元，預計到2032年將達到6,951.6億美元，在預測期間的複合年增長率（CAGR）為37.7%。

在其最新發布的研究報告中，將耐能（Kneron）列為全球人工智慧晶片市場的重要參與者之一。這一認可凸顯了耐能在AI晶片技術領域的創新能力和市場影響力。耐能先進的AI晶片KL 730 SoC，不僅提升了設備的計算性能，還兼容CNN、Transformer、RNN、Hybrid等多種模型，為用戶帶來了更加極致的體驗，這無疑將進一步推動全球AI晶片市場的增長。

生成式AI的發展、大模型應用的湧現，如何使眾多企業受益並擁抱AI成為了行業關注的焦點。耐能憑藉今年推出的EDGE GPT企業化解決方案，為這一問題提供了有力答案。該方案不僅在全球範圍內獲得了眾多合作夥伴及科研機構的廣泛認可，更為不同類型企業及產業帶來了前所未有的智慧應用升級。

耐能EDGE GPT企業化解決方案擁有超強性能及卓越的可靠性，通過使用耐能自研的邊緣伺服器，將GPT技術垂直應用於行銷客服、人力資源、財務、生產製造、法律等多個領域。這一方案不僅更加貼合行業場景，提供強大的AI能力，還為多個領域帶來了智慧應用的全新升級，展現了耐能在推動AI技術落地應用方面的深厚實力。

耐能此番成功入選CRN榜單，並獲Fortune Business Insights認可，無疑是對公司技術創新和市場影響力的再次肯定。耐能將繼續致力於半導體技術的研發，為全球客戶提供更加優質的產品和服務，推動AI在更廣泛領域的應用和發展。