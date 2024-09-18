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夏普科技日 展示電動概念車與AI穿戴裝置等先進技術

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
夏普電動車概念模型LDK+。圖／夏普提供
夏普電動車概念模型LDK+。圖／夏普提供

鴻海（2317）旗下夏普在9月17日與18日在東京國際論壇舉辦夏普獨家大型技術展示活動「SHARP Tech-Day 24 Innovation Showcase」，讓外界體驗夏普的Next Innovation。該公司展示了可穿戴設備「AI智慧連結」，以及電動車概念模型「LDK+」等先進技術。

夏普表示，「本次活動旨在與客戶、業務夥伴、合作夥伴等分享夏普獨特技術支持的『近未來世界觀』，同時希望藉此加速下一波創新，因此我們我們舉辦了這個活動，提供這個世界觀的平台」。

其中，首次公開的「LDK+」將車內視為「客廳的延伸空間」，專注於「停車時間」的電動車。與鴻海科技集團合作，以電動車開放平台為基礎進行規劃開發。在Folofly Corporation的協助下實現。「我們運用公司獨有的邊緣AI技術『CE-LLM』、AIoT技術、感測技術等，提出將電動車與『生活空間、人、能源』相連的舒適且可持續的生活方式」。

至於可穿戴設備「AI智慧連結」，是去年展出的獨特邊緣AI技術「CE-LLM」進一步進化。展示搭載「CE-LLM」的可穿戴設備，只需掛在脖子上，就能輕鬆實現與生成AI的自然語音溝通。對於使用者的提問，它會通過內置麥克風和攝像頭了解周圍環境，然後用語音回答。

另外，在「智慧生活」方面，夏普展示AI如何改變生活。例如夏普推出「AI健康教練2.0」（使用生成AI的對話式UX） 利用大螢幕電視和攝影機，通過與AI教練的自然對話，可以在客廳輕鬆進行運動等活動。例如，如果告訴它想減重幾公斤的目標，它就會提出相應的運動計劃。

在XR眼鏡方面，夏普推出「XR眼鏡MiRZA（米爾扎）」（可連接智能手機的新型XR眼鏡） 這是夏普與NTT QONOQ共同成立的合資公司NTT QONOQ Device開發的XR眼鏡。實現了無線且約125g輕量的眼鏡型設計，通過搭載可在上下、左右、前後6個方向感知佩戴者位置和動作的6DoF，可以體驗彷彿融入現實空間的沉浸式內容。

夏普代表取締役社長執行役員兼CEO沖津雅浩。圖／夏普提供
夏普代表取締役社長執行役員兼CEO沖津雅浩。圖／夏普提供
AI智慧連結器。圖／夏普提供
AI智慧連結器。圖／夏普提供

AI 夏普 電動車

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