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安謀發表AI最佳化的終端產品運算子系統與全新Arm Kleidi軟體

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm發表全新終端產品運算子系統。左起為Arm應用工程總監徐達勇、Arm終端產品事業部產品管理副總經理James McNiven及Arm台灣總裁曾志光。圖／Arm提供
Arm發表全新終端產品運算子系統。左起為Arm應用工程總監徐達勇、Arm終端產品事業部產品管理副總經理James McNiven及Arm台灣總裁曾志光。圖／Arm提供

安謀（Arm）控股有限公司今日宣布推出Arm終端產品運算子系統（CSS），以提供領先的基於人工智慧（AI）的體驗，並使晶片合作夥伴更快速構建基於Arm架構的解決方案且迅速上市。今日同步推出的Arm Kleidi，可使軟體開發人員能無縫存取 Arm CPU 上的最佳效能，包括運用於AI工作負載的 KleidiAI 和運用於電腦視覺應用的 KleidiCV。

Arm發表最新的AI軟體，已獲包括台積電、英特爾、聯發科、三星、ViVo等客戶力挺導入。

Arm 資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey 表示，在 AI 時代加速進展之際，以功耗效率為核心基因的 Arm 平台正為下一波的運算需求提供基礎。CSS在平台能力上展現大幅躍進，持續突破高階行動體驗的限制。

CSS是最快速的 Arm 運算平台，提升30%以上的運算及繪圖效能，以因應實際應用時複雜的Android工作負載，並以加快59%速度的AI推論，處理更廣大的AI/機器學習和電腦視覺工作負載。

Arm強調，全新Arm Cortex-X925 提供Cortex-X 史上最高的效能年增率。運用領先的3奈米製程節點，若以時脈頻率為3.8GHz 且以最大的快取大小為準，與2023年使用4奈米製程的旗艦級智慧手機的SoC相比，單執行緒效能提升36%。至於在AI方面，Cortex-X925提升41%效能，有助於大幅強化裝置內生成式AI的反應速度，例如大型語言模型（LLM）。

Arm台灣總裁曾志光指出，AI推動行動裝置高效能運算需求，重新定義智慧型手機的「智慧」。圖／Arm提供
Arm台灣總裁曾志光指出，AI推動行動裝置高效能運算需求，重新定義智慧型手機的「智慧」。圖／Arm提供

AI Arm 機器學習 軟體

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