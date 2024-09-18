搶全球人才 國發會擬草案再鬆綁限制11月送立院審議

全球競逐人才之際，為了延續台灣科技領先優勢，國發會盤點完成國際攬才作法，研擬再度鬆綁法規，預計11月將草案送進立法院；同時也規劃海外設點，讓海外人才透過遠距工作的方式，服務台商。

國發會主委劉鏡清接受Yahoo!TV「齊有此理」錄影專訪，節目於今天播出。劉鏡清表示，賴政府對於經濟發展高度重視，行政院長卓榮泰在首場行政院經濟發展委員會委員會議上，拍板兆元投資國家發展方案，會中也提出「國家人才競爭力躍升方案」，現在正努力執行。

劉鏡清說明，未來人力需求面臨嚴峻考驗，國發會認為，白領人才存在缺口，現在作法採「競爭概念」，近期已把競爭國家所有吸引人才的作法列表，逐一比較過後，訂出台灣要的方向，再次放寬法規，希望可吸引更多人，預計草案11月送進立法院。

同時，隨著遠距工作概念愈來愈盛行，劉鏡清透露，正在規劃於海外設立hub，像是軟體等可以遠距工作的產業類別，便可利用當地人才服務台商，關於這套構想的進度，他在日前出訪歐洲時已經打點好6、7成。

至於兆元投資國家發展方案，劉鏡清表示，保險業者很有意願，也很急著投入，「我手上已經拿到5個案子」；政府希望愈快促成愈好，但建置媒合平台需要時間，目前粗估組織約40人，預計再開一次會，向行政院長卓榮泰報告後，就能繼續往下走。

劉鏡清強調，兆元投資國家發展方案需要國發會、金管會、財政部緊密合作，國發會是發動者，雖然目前最密切合作的是金管會，但財政部促參司未來將成為主導單位；另外，未來在媒合平台的組織架構下，還會設有法規調適委員會，讓各部會視情況進行法令調適。