獨家／英業達「育才留才」有道！導入企業級培訓平台、名額秒殺

隨著科技人才缺口日漸擴大，電子業為因應未來幾年即將到來的缺工難題，除了積極啟動各式徵才活動，也將目光投向「育才、留才」的規劃，其中，近年成功拿下國家級人才認證「TTQS 金牌獎」的代工大廠英業達（2356）為讓分散在各地的集團夥伴們，都能享受到相同、且充足的「人才培育」訓練，也選擇與全台最大線上學習平台Hahow好學校，旗下專為企業提供服務的「Hahow for Business」簽約，把這套線上培訓系統導入集團。

面對中美貿易戰以及疫情、通膨的洗禮，全球性缺工潮持續在台灣擴散，再加上少子化與超高齡社會到來，國內企業大廠該如何化解缺工難題，已成當務之急。而英業達作為四大代工品牌的一員，擁有非常豐富的培育機制，而為了打造重要的「神隊友」，集團也不時推出各種相關培育課程，協助同仁時時刻刻檢視自我的當責執行力，培養完成任務更要超前一步的執行精神，讓全體員工「告別豬隊友，成為神隊友」。

據悉，英業達採用的這套由Hahow for Business打造的「人才培訓解決方案」線上系統，主要是從「八大職能」著手，協助企業主更精準的完成人才培育，課程種類涵蓋線上、線下和混成式，不受地域限制，較傳統培訓而言，也更加便利。Hahow企業端事業群總監高玉璁坦言，Hahow for Business除提供至少700堂既有的線上培訓課程之外，也提供「客製化」制定所需課程的服務，而英業達的使用狀況部分，目前是使用第二年，也預計會持續採用，整體使用狀況良好，有時候也會出現搶不到名額的狀態。