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獨家／英業達「育才留才」有道！導入企業級培訓平台、名額秒殺

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

隨著科技人才缺口日漸擴大，電子業為因應未來幾年即將到來的缺工難題，除了積極啟動各式徵才活動，也將目光投向「育才、留才」的規劃，其中，近年成功拿下國家級人才認證「TTQS 金牌獎」的代工大廠英業達（2356）為讓分散在各地的集團夥伴們，都能享受到相同、且充足的「人才培育」訓練，也選擇與全台最大線上學習平台Hahow好學校，旗下專為企業提供服務的「Hahow for Business」簽約，把這套線上培訓系統導入集團。

面對中美貿易戰以及疫情、通膨的洗禮，全球性缺工潮持續在台灣擴散，再加上少子化與超高齡社會到來，國內企業大廠該如何化解缺工難題，已成當務之急。而英業達作為四大代工品牌的一員，擁有非常豐富的培育機制，而為了打造重要的「神隊友」，集團也不時推出各種相關培育課程，協助同仁時時刻刻檢視自我的當責執行力，培養完成任務更要超前一步的執行精神，讓全體員工「告別豬隊友，成為神隊友」。

據悉，英業達採用的這套由Hahow for Business打造的「人才培訓解決方案」線上系統，主要是從「八大職能」著手，協助企業主更精準的完成人才培育，課程種類涵蓋線上、線下和混成式，不受地域限制，較傳統培訓而言，也更加便利。Hahow企業端事業群總監高玉璁坦言，Hahow for Business除提供至少700堂既有的線上培訓課程之外，也提供「客製化」制定所需課程的服務，而英業達的使用狀況部分，目前是使用第二年，也預計會持續採用，整體使用狀況良好，有時候也會出現搶不到名額的狀態。

對此，英業達管理層也表示，人才是英業達最大的資產，因此除了工作之外，集團將努力協助每位員工在能力、學識、生活與健康上累積更多的財富，持續增進全方位的福利照顧，讓員工能與公司共同成長。而集團去年用在員工訓練領域的支出費用就高達1,804.4億元、總訓練時數則長達16.15萬個小時，集團教育訓練體系主要分為5大類課程，並以階層、功能兩大軸向加以提供量身規劃個人發展計畫，提供穩定且具發展空間的工作環境，使人才穩定且持續的創造價值。

Hahow企業端事業群總監高玉璁。記者吳康瑋／攝影
Hahow企業端事業群總監高玉璁。記者吳康瑋／攝影

徵才活動 英業達

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