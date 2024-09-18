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友達 GRC 總部大樓通過 ISO 14068-1碳中和查證

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達GRC總部大樓通過ISO 14068-1碳中和查證，率先接軌國際標準成為台灣首家達成建物碳中和之企業。圖/友達提供
友達GRC總部大樓通過ISO 14068-1碳中和查證，率先接軌國際標準成為台灣首家達成建物碳中和之企業。圖/友達提供

友達（2409）積極實踐永續作為，18日宣布「友達全球研發中心（Global Research Center，GRC）」總部大樓，經由第三方公正機構SGS台灣檢驗科技嚴謹評估與查驗程序，通過ISO 14068-1:2023碳中和管理標準查證，在全球顯示器產業及台灣，均為首家「碳中和建築」之標竿企業，充分展現友達接軌國際趨勢，以務實精神實踐溫室氣體管理，重視量化、減量與移除等步驟，以達成碳中和的目標，並承諾於2030年實現台灣所有辦公據點均朝此目標邁進。

友達致力永續經營，自2013年即依據PAS 2060標準及台灣「碳中和實施與宣告指引」進行建物碳中和宣告，並於2023年以友達全球研發中心（GRC）為執行起點，恪遵碳中和「優先減排，再抵銷」之原則，透過四大步驟「盤查、減量、創能、抵換」，完成建物碳中和查證，率先推進減碳進程。其中，在盤查與減量方面，友達依循ISO 14064-1標準推動組織與價值鏈的溫室氣體盤查，並設立建築能源戰情監控平台，透過子公司友達宇沛之多工智慧樓宇系統，即時監控空調、照明、綠電的運作情形，提升用電管理效能，另針對辦公空間之用電熱點如空調、機房、資訊設備等，進行用電優化與耗能設備汰換等節能減碳措施。

友達發揮自身能源事業強項，在創能方面透過自建屋頂型太陽能系統，自發自用14.5萬度綠電，並透過全時的雲端系統監控與維運；同時，簽訂再生能源購售電協議（CPPA）轉供部分綠電，其餘的用電放量則以綠電憑證進行抵換，使GRC建物達成RE100之目標。而建物延伸的溫室氣體排放量，包含員工差旅、員工通勤等共計974噸，則以環境部氣候變遷署審查通過的減量額度進行抵換，達成首站碳中和目標之宣告，展現友達於2030年落實台灣所有辦公據點相同目標之決心。

友達身為永續企業領頭羊，持續實踐「友達綠色承諾」，亦積極發展「Green DNA」計畫，從員工日常辦公環境出發，強化全球3.8萬名員工的永續素養，達到全面性的減碳與環保。以友達GRC總部大樓為例，從食、衣、行、育樂各面向均融入永續意涵，包括於員工餐廳推廣低碳飲食、運用回收寶特瓶製作員工運動衫、設置電動車專屬車位與充電樁、提供差旅碳足跡報表及發起減碳挑戰活動等，由內而外引導員工反思及改變個人日常行為，將公司轉型成推動永續發展的重要場域。

友達長期投入永續行動不遺餘力，於今年再次通過國際氣候變遷權威組織「科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative，SBTi）」的目標驗證審查，並依循聯合國氣候峰會《巴黎協定》將氣溫升幅限制在1.5°C之標準，期於2030年實現範疇一及範疇二溫室氣體排放減少42%，以及範疇三溫室氣體排放減少25%之目標。本次再接軌ISO標準，奠定碳中和經驗與基礎，未來將持續進行建物節能作為，逐年提升再生能源電力，戮力投入低碳產品、低碳製造、低碳價值鏈等全方面行動，引領全集團與價值鏈加速淨零步伐。

友達GRC總部大樓通過ISO 14068-1碳中和查證，率先接軌國際標準成為台灣首家達成建物碳中和之企業。圖/友達提供
友達GRC總部大樓通過ISO 14068-1碳中和查證，率先接軌國際標準成為台灣首家達成建物碳中和之企業。圖/友達提供

友達 減碳

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