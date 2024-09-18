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劉鏡清：台灣科技全球領先 優勢可望維持20年

中央社／ 台北18日電

國發會主委劉鏡清表示，近期有外國業者讚譽台灣科技領域在全球具領導地位，他也認同此看法，因為作為台積電董事之一，很清楚半導體往後發展的路徑，在人口結構轉變、數位化浪潮下，台灣科技領先的優勢至少可維持10到20年。

劉鏡清接受Yahoo!TV「齊有此理」專訪，節目於今天播出。談及台灣經濟展望、產業發展策略，劉鏡清表示，今年經濟沒有什麼大問題，民間投資熱絡、內需有撐，不過得持續關注美國選舉結果，以及美國透過抑制需求控制通膨，後續經濟是否能軟著陸。

劉鏡清表示，政府現在要做2件事，一是讓國家成長引擎繼續運轉，這部分指的是半導體產業為首的科技業，二是大力扶植產業相對弱勢處。

劉鏡清指出，他出訪歐洲時，各國都找他談論半導體，近期有外國業者來台開會時，也提到「台灣科技領域是有全球領導地位」，顯見台灣強項不僅是半導體產業，而是整個科技業。

行政院國發基金管理會台積電法人董事代表向來由國發會主委擔任。身為台積電董事，劉鏡清表示，他很清楚半導體往後發展的路徑，除了台積電在晶圓製造扮演龍頭角色，IC設計、封裝台灣也都有很大影響力，「我們地位很清楚」。

至於比較弱的設備、化學材料，劉鏡清表示，他已經找台積電供應鏈談過，希望以國家力量扶植業者往海外發展、進軍全球，如果台灣能夠成為全球最完整的生態系，領先地位將更穩固。

除了產業本身的競爭優勢，劉鏡清認為，國際大環境也對台灣有利，因為全球有超過80個國家的人力在減少，必須靠大量數位化解決人力需求。換言之，在數位化及人口結構轉變的驅動下，未來半導體、人工智慧（AI）發展只會更進步、需求更高，「我們扮演極強的角色，一定要把握機會，把未來20年做個保障」。

劉鏡清也提到，國發會希望推動產業控股，把小公司整合成大公司，產生資本效益，大聯大是很成功的例子；國發會期盼促成更多這種案例，近期旅宿業已經來敲門，表達意願。

不過產業合組控股公司非一蹴可幾，劉鏡清坦言，企業蠻多有表態，但就算有意願，很多制度、細節仍要經過設計。舉例來說，企業表態後，必須找出有足夠影響力者，「一定要有做莊的人、要有共主」，後續合作才容易推行。

劉鏡清也說，找出領導者後，管理能力、制度也須經過輔導，否則管理新台幣10億元的公司，大多是老闆說了算，但300億元的公司絕對不會是老闆說了算，沒有表面上簡單。

半導體 台積電 國發會

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