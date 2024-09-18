華碩 H200 AI 伺服器 10月出貨

華碩（2357）18日推出全新AI伺服器—ESC N8-E11系列，搭載最新NVIDIA HGX H200平台，兼具頂尖效能與卓越穩定性，同時伺服器事業群業績也不斷成長突破，日前更首傳捷報取得訂單，展現華碩在推動全球最強AI解決方案的高度行動力及領先地位，未來亦將持續攜手前瞻企業共同開創未來契機，引領產業生態系！

新一代ESC N8-E11預計10月出貨，同時也是華碩在「追尋無與倫比」之路的重大里程；透過積極協助客戶，開發散熱解方，華碩以最佳化總體電源使用效率(PUE)，確保每台ESC N8-E11均能提供絕佳效能和功耗，為AI世代挹注穩健動能。

華碩ESC N8-E11系列，採用NVIDIA HGX架構，配備2個第5代Intel Xeon可擴充處理器，以及8個NVIDIA H200 Tensor Core GPU，並支援多達10+1個PCI Express（PCIe）插槽、32個DIMM、10個NVMe與雙10G LAN，能輕鬆滿足各式運算需求，彈性十足！

為先進GPU互聯打造的ESC N8-E11，內建NVLink技術，再加上專屬的1 GPU對1網路卡(MIC)拓撲結構，無論執行AI、機器學習或高效能運算(HPC)等數據密集型任務，皆可輕鬆坐享無懈可擊的巨量傳輸。

此外，華碩ESC N8-E11另支援氣冷和D2C (Direct-to-Chip)液冷解決方案，搭配CPU和GPU氣流通道，可成就極致散熱，提升能源效率與系統節能，即使是在最嚴苛的環境下，也能維持高效穩定運作。

憑藉無出其右的完備功能，華碩ESC N8-E11系列，將全面釋放AI潛力，實現更豐富多元的創新應用，是企業驅動升級轉型的不二首選。