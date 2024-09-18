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中華電信徵才658名基層 起薪4萬3195元

中央社／ 台北18日電

中華電信今天宣布，自19日起將公開徵求658名基層從業人員職缺，報名至10月18日截止，業務類與技術類起薪各為新台幣4萬3195元及4萬5220元，此外，7月1日起提高生育補助，從每胎2萬元提高到8萬元。

中華電信今天透過新聞稿表示，本次徵才共分為6種職缺，業務類與技術類起薪各為新台幣4萬3195元及4萬5220元，除維持113年基層從業人員起薪外，今年起更提供多項福利政策措施，包含定額加薪、留才增給信託獎勵金、放寬晉升條件、調升員工酬勞分派比率及發放一次性獎金。

中華電強調，自113年7月1日起，提高生育補助從每胎2萬元提高到8萬元、提高產假從原本的42日工作天，調增至13周日曆天，原發放伙食津貼2400元，將自2025年1月1日起調高為3000元。

中華電信 生育補助

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