中華電信徵才658名基層 起薪4萬3195元
中華電信今天宣布，自19日起將公開徵求658名基層從業人員職缺，報名至10月18日截止，業務類與技術類起薪各為新台幣4萬3195元及4萬5220元，此外，7月1日起提高生育補助，從每胎2萬元提高到8萬元。
中華電信今天透過新聞稿表示，本次徵才共分為6種職缺，業務類與技術類起薪各為新台幣4萬3195元及4萬5220元，除維持113年基層從業人員起薪外，今年起更提供多項福利政策措施，包含定額加薪、留才增給信託獎勵金、放寬晉升條件、調升員工酬勞分派比率及發放一次性獎金。
中華電強調，自113年7月1日起，提高生育補助從每胎2萬元提高到8萬元、提高產假從原本的42日工作天，調增至13周日曆天，原發放伙食津貼2400元，將自2025年1月1日起調高為3000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言