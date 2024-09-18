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iPhone 16將開賣 德誼：看好銷量年增10%至15%

中央社／ 台北18日電

蘋果iPhone 16將在20日開賣，德誼數位總經理鄧美慧表示，看好今年蘋果導入AI，加上價格沒有漲，觀察目前預購和供貨狀態，預估今年iPhone 16銷量將比去年成長10%到15%；而Pro max到貨量少、預購量強，預料供需會最緊張。

蘋果全台授權經銷商德誼數位今天舉行媒體交流會，鄧美慧表示，有超過7成消費者對今年iPhone 16的AI功能抱持期待，並有超過8成5選擇Pro系列，Pro稍微多於Pro Max；顏色方面，超過半數消費者鎖定沙漠色鈦金屬，iPhone 16系列以湛海藍最受青睞。

根據德誼數位調查，大約有56%的消費者是2至3年換機，願意每年換機的占10%。鄧美慧表示，今年德誼獨家首推訂閱制，消費者可用原機半價的金額進行每月訂閱，就可每年換新機，看好有助於拉高年年換機的果粉，目標年底前有5、6%的比例使用，將能開拓更大的族群。

針對iPhone 16掀起的換機潮，鄧美慧表示，自5G開台，iPhone已經歷至少一輪的換機潮，看好今年蘋果導入AI，加上價格沒有漲，觀察預購和供貨狀態，預估今年iPhone 16將比去年有10%到15%的成長。

以不同機型而言，她表示，以iPhone 16 Pro max的到貨量和預購量來看，供需會相當緊張；一般版有A18系列晶片，供貨也比較餘裕，預料新機開賣後，或許也會催出一波換機潮。

鄧美慧過去在亞太電信服務，在遠傳與亞太電信合併後，今年起接任德誼總經理；她表示，希望德誼今年營業額也有10%到15%的成長。

iPhone iPhone 16 蘋果

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