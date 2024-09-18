快訊

真主黨呼叫器爆炸被疑台製 士檢剪報分案將傳金阿波羅董座

真主黨呼叫器爆炸案 金阿波羅許清光：不想對方工程師失業被害慘

子女教育費「幾歲」是最佳投入點？ 諾貝爾得主給答案

年年換新 iPhone 不是夢 德誼推訂閱制方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
全台最大Apple優質經銷商德誼數位Data Express宣布，Apple經銷商全台獨家推出iPhone訂閱制方案，訂閱制超低月付1,614元。記者黃晶琳／攝影
全台最大Apple優質經銷商德誼數位Data Express宣布，Apple經銷商全台獨家推出iPhone訂閱制方案，訂閱制超低月付1,614元。記者黃晶琳／攝影

果粉年年換新iPhone手機不是夢，全台最大Apple優質經銷商德誼數位Data Express宣布，Apple經銷商全台獨家iPhone訂閱制方案，訂閱制超低月付1,614元，搭配專屬維修保險，於每年購機回收時保證50%回收價，消費者可以原機半價的金額進行訂閱，並在每年推出新機時優先取機，輕鬆在第一時間搶先體驗最新款iPhone。

德誼數位總經理鄧美慧表示，今年是德誼數位的20週年，始終以提升消費者更好的體驗與感受為目標，不斷優化服務並追求創新，贏得消費者的信任和支持。為進一步滿足消費者多元需求。

鄧美慧表示，德誼數位於今年推出Apple經銷商全台獨家iPhone訂閱制，以更優惠的價格搭配專屬維修保險，輕鬆就可代代換新。欲購買iPhone 16系列新機的消費者也可享受「AI德升級 五感心體驗」的豐富優惠與套餐組合，讓各種客群都能找到最適合自己的方案。

鄧美慧表示，過去通路都在百貨公司為主，希望透過訂閱制，可以吸引年輕族群及學生等族群，希望訂閱制可以占整體銷售5%至10%，同時也可以刺激銷售表現，且市場原本預期會漲價，蘋果今年維持原本價格，可望推升今年換機潮需求，預估新一代成長iPhone 16銷售可望成長10%至15%。

至於供貨部分，鄧美慧指出，iPhone 16 Pro Max供貨相對緊張，後續持續觀察消費者的買氣狀況及蘋果供貨狀況。

iPhone iPhone 16 消費

延伸閱讀

不買16！日本二手iPhone買氣夯 外國客讚品質好又便宜「誘人價格曝」

真實感受音樂節奏！Apple Music推「觸覺回饋音樂」新功能

電商1小時補貨15次 蘋果新機在中國被搶爆

iPhone 16系列首波預購秒殺 這些3C通路現在訂還有加碼回饋

相關新聞

中華電信大徵才 招募658名新血 起薪4.3至4.5萬元

中華電信宣布，年度招募新血活動即將揭幕，自9月19日起公開徵求658名基層從業人員職缺，報名至10月18日，中華電信指出...

蘋果AI沒有驚奇但不缺商機？ 大摩樂觀點名供應鏈贏家

第一款專為Apple Intelligence而設計的iPhone，日前在美國蘋果加州總部亮相，為早已開打一陣子的AI手機戰火，再掀話題。AI手機的重點在於運算能力，除了處理器廠商聯發科已推出支援生成式AI的晶片，還有哪些台廠會隨著這一波商機浪潮起飛？

40年最大轉型 英特爾擬獨立晶圓代工事業

英特爾（Intel）十六日宣布一系列整頓措施，包括計畫讓晶圓代工事業獨立為子公司，不僅擁有自己的董事會，也為引進外部資金...

英特爾推出一系列整頓措施 擬獨立晶圓代工事業

英特爾（Intel）16日宣布一系列整頓措施。包括計劃讓晶圓代工事業獨立為子公司，不僅擁有自己的董事會，也為引進外部資金...

英特爾及時雨 美補助30億美元

美國政府根據晶片法，額外提供英特爾（Intel）多達30億美元的補助承諾，用於生產軍武系統晶片的「安全保留區」（secu...

英特爾釋訂單 帶旺玻璃基板鏈

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）雖延緩歐洲建廠，但提升先進封裝產能利用率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。