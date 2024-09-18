年年換新 iPhone 不是夢 德誼推訂閱制方案

果粉年年換新iPhone手機不是夢，全台最大Apple優質經銷商德誼數位Data Express宣布，Apple經銷商全台獨家iPhone訂閱制方案，訂閱制超低月付1,614元，搭配專屬維修保險，於每年購機回收時保證50%回收價，消費者可以原機半價的金額進行訂閱，並在每年推出新機時優先取機，輕鬆在第一時間搶先體驗最新款iPhone。

德誼數位總經理鄧美慧表示，今年是德誼數位的20週年，始終以提升消費者更好的體驗與感受為目標，不斷優化服務並追求創新，贏得消費者的信任和支持。為進一步滿足消費者多元需求。

鄧美慧表示，德誼數位於今年推出Apple經銷商全台獨家iPhone訂閱制，以更優惠的價格搭配專屬維修保險，輕鬆就可代代換新。欲購買iPhone 16系列新機的消費者也可享受「AI德升級 五感心體驗」的豐富優惠與套餐組合，讓各種客群都能找到最適合自己的方案。

鄧美慧表示，過去通路都在百貨公司為主，希望透過訂閱制，可以吸引年輕族群及學生等族群，希望訂閱制可以占整體銷售5%至10%，同時也可以刺激銷售表現，且市場原本預期會漲價，蘋果今年維持原本價格，可望推升今年換機潮需求，預估新一代成長iPhone 16銷售可望成長10%至15%。

至於供貨部分，鄧美慧指出，iPhone 16 Pro Max供貨相對緊張，後續持續觀察消費者的買氣狀況及蘋果供貨狀況。