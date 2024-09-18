中華電信大徵才 招募658名新血 起薪4.3至4.5萬元

中華電信宣布，年度招募新血活動即將揭幕，自9月19日起公開徵求658名基層從業人員職缺，報名至10月18日，中華電信指出，本次徵才共分為6種職缺，業務類與技術類起薪各為43,195元及45,220元。

中華電信表示，向來視員工為重要資產，認為企業能成為友善家庭的夥伴，而家庭是企業人才永續的重要支持，員工家庭生活幸福美滿是成就公司永續經營發展的重要動能事宜，是以公司希望多方面考量照顧員工需求。

中華電信表示，本次徵才共分為6種職缺，業務類與技術類起薪各為43,195元及45,220元。除維持2024年基層從業人員起薪外，今年起更提供多項福利政策措施，包含定額加薪、留才增給信託獎勵金、放寬晉升條件、調升員工酬勞分派比率及發放一次性獎金。更自2024年7月1日起，提高生育補助從每胎2萬元提高到8萬元、提高產假從原本的42日工作天，調增至13周日曆天，原發放伙食津貼2,400元，將自2025年1月1日起調高為3,000元。中華電信致力打造幸福職場，提供員工完善的福利制度與優質的工作環境，使同仁能安心工作，更能放心生養兒女。

中華電信強調，中華電信長期為台灣電信業信用評等第一名，去年更蟬聯入選道瓊永續指數（DJSI）世界成份股，並名列全球電信業受評公司第一名。公司希望帶領員工秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」四大價值觀，邁向「成為以永續發展為基礎的國際標竿企業、成為數位生態系統協創者的領導品牌、成為遠遠超越趙元市值的頂尖科技集團」的三大願景。

中華電信指出，長年以來致力於為員工建立幸福職場，提供多元的福利與良好的工作環境，得以支持員工的專業發展及家庭生活，藉此與員工攜手為社會、客戶、股東共創多元經濟價值，共享營運成果。此次公開招募活動誠摯邀請有志之士加入，共同為企業的永續經營及個人職涯成長努力，攜手創造美好的未來。