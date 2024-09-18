AI PC新品陸續問世 代工廠出貨量看增

隨著AI PC新品陸續問世將刺激市場需求，加上下半年旺季來臨，有助PC出貨量升溫，隨著應用擴大、資料漸趨完備，明年AI PC市占率將明顯成長，廣達（2382）、和碩（4938）、仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356）等代工廠也將迎來更多訂單。

廣達董事長林百里認為，目前AI PC仍以微軟主導市場發展方向，微軟挾Windows作業系統、Office 365系列應用的高滲透率，最具競爭力。廣達副董事長梁次震透露，廣達已針對各AI處理器代工生產產品，預期明年隨著資料及應用愈趨豐富，AI PC市占率可望有更大幅度成長。

和碩最大PC代工客戶為華碩、也是微軟主要代工夥伴。隨著華碩積極布局AI PC市場，誓言要當相關領域領導廠商，微軟自家AI PC新品已於6月18日上市，市場看好，和碩有望受惠此波AI PC商機。

在PC業務展望方面，和碩共同執行長鄧國彥先前表示，從各產品線來看，下半年必然比上半年好；在資訊產品方面，AI PC於今年5月開始出貨，預計下半年出貨量將優於上半年。

仁寶總經理伯納多羅看旺明年AI PC前景，他認為，目前已看到市場對AI PC展現顯著興趣，從現在起至明年第3季，PC產業將迎來強勁換機潮，2025年會是AI PC產業「重要的一年（a big year）」。

緯創總經理林建勳認為，從消費者疫情期間購入的PC新機來看，已經過四年，換機潮將浮現，AI PC才剛推出，一定會逐漸起飛，且不只是安謀（Arm）架構機種、x86架構也會發酵，整體市場都會成長。

英業達董事長葉力誠表示，先前市場認為，AI PC產品需要一些殺手級應用，才能有效推廣，軟硬體搭配相當重要，各大品牌廠在今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）針對AI進行許多推廣，有助提高消費者接受度，看好AI PC系統架構多元化發展，會繼續攜手客戶共創雙贏。