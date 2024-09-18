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AI PC浪潮來臨 零組件營運添動能

經濟日報／ 本報綜合報導

AI PC浪潮來臨，記憶體、IC設計、PCB等周邊零組件需求同步大增，南亞科（2408）、華邦（2344）、瑞昱（2379）、義隆（2458）、臻鼎-KY（4958）等業者出貨動能看俏。

外資估計，AI PC搭載DRAM搭載容量將翻倍，助力南亞科、華邦電、威剛等相關廠商營運動能。

晶片大廠瑞昱認為，市場普遍看好AI PC將成為未來幾年驅動PC市場新動能。延續前兩年受市場肯定的AI Audio抗噪演算法，瑞昱新一代產品全面提升PC、會議型裝置與直播設備的使用者體驗。全球筆電觸控IC龍頭義隆將有機會受惠AI PC興起與相關換機潮，隨著AI PC強化觸控等功能，有助帶動產品平均單價（ASP）提升。

微機電（MEMS）麥克風業者鈺太也是受惠廠商。鈺太分析，現有筆電大約使用二顆MEMS麥克風，AI PC對收音與音效品質要求更高，需要更多MEMS麥克風，用量應會增為三到四顆，估計今年第4季起，各品牌廠相關應用就會慢慢發酵。

PCB族群同步搶食AI PC商機，隨著算力持續提升，廠商大者恆大趨勢更顯著，載板廠欣興、PCB龍頭臻鼎-KY，以及健鼎、金像電、瀚宇博等皆將受惠市場趨勢。另外，AI PC也將面臨更大的散熱挑戰，國內散熱雙雄雙鴻、奇鋐迎來散熱規格全面提升商機，有助毛利率走揚，至於機殼方面雖然規格沒有太大變動，但有望搭著AI PC順風車，出貨量同步看增，可成、鴻準受惠大。（記者尹慧中、李孟珊、鐘惠玲、陳昱翔）

AI 南亞科 瑞昱

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