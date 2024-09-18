台積電通吃安謀架構處理器訂單 AI PC熱潮最大贏家

台積電（2330）通吃安謀（Arm）架構AI PC處理器代工訂單，伴隨英特爾處理器委外釋單量擴大，台積電無疑是這波AI PC熱潮大贏家。

研調機構COUNTERPOINT發布報告指出，AI PC市場規模將持續成長，預計到2027年，市面上75%的筆電將配備先進的生成式AI功能，將顯著提升半導體的價值。

在這當中，AI PC處理器呈現百花齊放態勢，包括蘋果、高通等大廠，都以安謀架構設計AI PC處理器，並都找台積電操刀，讓台積電先進製程訂單持續熱轉。

蘋果搶搭AI商機，推出「Apple Intelligence」，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私，並宣布與OpenAI結盟，透過ChatGPT提供多元AI服務，在搭載A17 Pro或M系列晶片的iPhone與Mac系列產品更新至最新iOS系統後，即能使用AI服務，市場看好將掀起果粉新一波換機潮，台積電為蘋果處理器獨家代工廠，同步沾光。

高通也端出整合微軟CoPilot+功能的AI PC處理器，搭載高通全新驍龍X平台的AI PC已陸續問世，掀起市場話題，預料也將有不錯的成績，台積電為高通操刀生產相關晶片，業績進補。

傳統x86架構處理器廠商也沒放過AI PC商機。英特爾方面，依據該公司先前最新Lunar Lake平台相關內部設計資料流出資料，已將中央處理器（CPU）委由台積電以3奈米製程代工，讓台積電首度迎來業界期盼多年的英特爾主流筆電平台CPU大單。

加計原本已談妥的Lunar Lake的繪圖處理器（GPU）、高速IO（PCH）晶片等合作，台積電操刀有望擴及英特爾關鍵平台全數主要晶片 。

英特爾執行長基辛格先前已透露，今年Arrow lake及Lunar lake系列CPU晶片塊（tile）運算核心委由台積電以N3製程生產。外界看好，英特爾相關委外代工策略也將挹注台積電營收。

超微也正強化資料中心和AI加速器領域布局，目標2024年大幅提升市占，外界推估，超微去年為台積電第二大客戶，隨超微新平台推出，將成台積先進製程出海口。



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