台積電通吃安謀架構處理器訂單 AI PC熱潮最大贏家
台積電（2330）通吃安謀（Arm）架構AI PC處理器代工訂單，伴隨英特爾處理器委外釋單量擴大，台積電無疑是這波AI PC熱潮大贏家。
研調機構COUNTERPOINT發布報告指出，AI PC市場規模將持續成長，預計到2027年，市面上75%的筆電將配備先進的生成式AI功能，將顯著提升半導體的價值。
在這當中，AI PC處理器呈現百花齊放態勢，包括蘋果、高通等大廠，都以安謀架構設計AI PC處理器，並都找台積電操刀，讓台積電先進製程訂單持續熱轉。
蘋果搶搭AI商機，推出「Apple Intelligence」，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私，並宣布與OpenAI結盟，透過ChatGPT提供多元AI服務，在搭載A17 Pro或M系列晶片的iPhone與Mac系列產品更新至最新iOS系統後，即能使用AI服務，市場看好將掀起果粉新一波換機潮，台積電為蘋果處理器獨家代工廠，同步沾光。
高通也端出整合微軟CoPilot+功能的AI PC處理器，搭載高通全新驍龍X平台的AI PC已陸續問世，掀起市場話題，預料也將有不錯的成績，台積電為高通操刀生產相關晶片，業績進補。
傳統x86架構處理器廠商也沒放過AI PC商機。英特爾方面，依據該公司先前最新Lunar Lake平台相關內部設計資料流出資料，已將中央處理器（CPU）委由台積電以3奈米製程代工，讓台積電首度迎來業界期盼多年的英特爾主流筆電平台CPU大單。
加計原本已談妥的Lunar Lake的繪圖處理器（GPU）、高速IO（PCH）晶片等合作，台積電操刀有望擴及英特爾關鍵平台全數主要晶片 。
英特爾執行長基辛格先前已透露，今年Arrow lake及Lunar lake系列CPU晶片塊（tile）運算核心委由台積電以N3製程生產。外界看好，英特爾相關委外代工策略也將挹注台積電營收。
超微也正強化資料中心和AI加速器領域布局，目標2024年大幅提升市占，外界推估，超微去年為台積電第二大客戶，隨超微新平台推出，將成台積先進製程出海口。
延伸閱讀
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言