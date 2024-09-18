AI PC混戰中 電腦品牌廠…力拚差異化

AI PC出現以英特爾（intel）、超微（AMD）的x86架構，以及搭載高通（Qualcomm）採用Arm架構設計的Snapdragon X處理器新筆電。各家PC品牌廠共同特點是強大效能與電池續航力，但在AI PC混戰中，不少廠商力求差異化。

戴爾（DELL）大量推出搭載高通CPU的機種，聯想在自家AI PC產品配備個人化的AI agent智能體「聯想小天」，惠普（HP）從資安下手，利用機器學習技術，在商用PC市場突圍。

戴爾是WoA（Windows on Arm）架構「Copilot+PC」最強支持者，當同業還在觀望高通新款PC處理器時，戴爾一次推出五台搭載Snapdragon X Elite與X Plus處理器的AI PC，涵蓋商務、消費主力系列。

全球PC霸主聯想推出號稱「地表最強」AI PC系列產品。聯想集團董事長兼CEO楊元慶指出，聯想的AI新產品具備五大特性：配備個人化的AI agent智能體「聯想小天」，具備為每個擁有者建立個人知識庫的能力，以及開放性的AI應用生態等。

聯想也宣示強化AI生態系與應用，喊出年底前AI應用大增逾20倍、達上千款，以多元軟體應用刺激硬體銷售。

惠普因應高通新處理器，推出Omnibook X及Elitebook Ultra新機，搭載自家的AI軟體「HP AI Companion」提升效能外，在部分機種搭載Wolf Pro Security NGAV新一代防毒軟體，導入機器學習技術提升AI PC的資安。

台灣品牌雙A推出的AI PC涵蓋高通、英特爾及超微CPU機種。宏碁（2353）與華碩（2357）不約而同選擇旗下主流產品線Acer Swift、ASUS Vivobook列為首款支援Copilot+PC產品，搭載Snapdragon X Elite或Snapdragon X Plus平台。

微星（2377）與技嘉（2376）也都推出涵蓋各平台的AI PC產品，認為AI PC今年開始起步，預估2025年出貨量較大，主要是各種軟體陸續上路帶動需求，微軟新作業系統的AI功能，也可望刺激買氣。

電競大廠微星董事長徐祥表示，AI PC的市場會慢慢發酵，隨著愈來愈多應用，AI PC的商機會逐步成長。但AI PC曲線何時起飛，技嘉董事長葉培城說，從現在開始，所有東西都圍繞AI，第一步是AI伺服器，AI PC剛要開始，要說多快，其實還要學習，但是明後年的趨勢將更明顯，因為大家都往應用端發展。