AI PC 亂鬥 引爆產業爭霸戰…雙A、聯發科等台廠不缺席

AI PC不僅代表個人電腦邁向AI時代，也掀起產業的另一波霸主地位爭奪戰。過去個人電腦作業系統霸主微軟這次挺安謀（Arm）架構，扶持高通，微軟+高通領軍新世代AI PC「Copilot+PC」，以WoA （Windows on Arm）概念，挑戰英特爾（intel）領軍、將近半世紀的x86陣營處理器霸主地位。

英特爾2023年率先喊出AI PC，2023年底推出Core Ultra系列處理器，搭配宏碁首發搭載新處理器的產品，意圖取得AI PC話語權。但短短半年內，市場群雄並起，作業系統霸主微軟握有生成式AI技術，以軟體角度定義AI PC需要具備「算力」，硬體業者包括高通（Qualcomm）、超微（AMD）紛紛推出滿足微軟Copilot+PC架構的NPU。

目前，品牌電腦業者幾乎全面推出AI PC，業界關注兩大重點，首先，新的Arm架構能否撼動x86在PC市場的地位？其次，AI PC到底是不是提振PC需求的殺手級應用？

Arm新架構 撼動市場

以過去的平台架構來看，擺脫英特爾且成功的唯一案例只有蘋果的Mac系列，蘋果過去也是英特爾客戶，但蘋果從未放棄自研晶片，2020年「Apple Silicon」轉型完成推出第一款採用Arm架構M1晶片，證明Arm架構處理器效能不輸x86，在續航力上更勝一籌。

蘋果動搖了x86地位。微軟轉向扶持高通，採用Arm架構的Snadragon X系列行動平台支援微軟最新Copilot+PC，更在6月18日率先上市，搭載x86架構的英特爾、超微晶片的產品，要晚一至兩個月才開賣。

Arm架構的成功讓其他領域的晶片業者也想來搶占PC市場。高通之外，攻擊x86陣營的還有聯發科，市場盛傳，聯發科鎖定WoA生態系的Arm架構PC處理器將在2025年亮相。

業界叫好 市占將跳增

外資大摩認為，WoA是推動明年AI筆電普及率迅速增長的驅動力，估計市占率將由今年的8%跳升至2025年的30%、2026年再升至50%。

幾乎可預見，在兩年內就會出現WoA和x86的分庭抗禮，可能會讓英特爾的霸主地位更失色幾分。

不管廠商推多少產品，要有人買才算數。今年AI PC熱烈上市，PC品牌業者無一不說看好，但能帶來多少幫助？答案恐怕是「雷聲大、雨點小」。

研調機構預估，以高通平台為主的Copilot+ PC，全年出貨量預計將達900萬台以上；市調機構Canalys則預測，今年全球AI PC出貨量上看4,800萬台。微軟估計，雙平台加起來，2025年底前會賣出5,000萬台AI PC。

AI PC看起來是搶救低迷需求強心針，但通路商看法與品牌業者不一。

以3C為主力的PChome網路家庭集團董事長詹宏志今年在股東會後就明確表示「AI PC目前話題多於實質」，可能要等8月後更多新品問市，再看看對業績的效應。

而實體通路商和品牌電腦業者則認為，今年的AI PC出貨，很大貢獻是來自PC傳統換機潮。換言之，AI PC硬體雖大致到位，但軟體層面的AI殺手級應用仍尚未出現，不足以刺激更多消費者掏錢購機。

儘管品牌廠心知肚明，今年可能只是AI PC「前一年」，但包括宏碁（2353）、華碩（2357）、戴爾、惠普、聯想等主流PC廠仍持續推出全新AI PC，誰都不能在這場新世代電腦大戰中掉隊。