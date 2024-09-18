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40年最大轉型 英特爾擬獨立晶圓代工事業

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

英特爾（Intel）十六日宣布一系列整頓措施，包括計畫讓晶圓代工事業獨立為子公司，不僅擁有自己的董事會，也為引進外部資金鋪路，並將延後德國和波蘭建廠計畫兩年，同時爭取到亞馬遜雲端事業為18A製程的人工智慧（ＡＩ）晶片客戶。

英特爾執行長基辛格說，「這是英特爾四十多年來最重大轉型，公司從未嘗試如此轉型。」

英特爾近來負面消息不斷，不僅股價大跌，最先進的18A製程也傳出良率不佳難以量產。英特爾董事會最近開會檢討未來走向後，十六日向員工發出通知，羅列基辛格提出的一系列重整措施，英特爾晶圓代工服務（ＩＦＳ）將獨立為子公司，雖未分拆和出售，但更進一步區隔ＩＣ設計與晶片製造部門。ＣＮＢＣ報導，英特爾考慮引進外部資金，也在權衡是否分拆ＩＦＳ，未來也可能轉為一家獨立的上市公司。

基辛格也說，將延後在德國馬德堡和波蘭的建廠計畫約兩年，同時雖將完成馬來西亞建廠計畫，但只會在條件支持時才投產，在美國等州的擴廠不受影響。

他表示，英特爾也將藉由整頓內部產品事業群，「精簡」並「簡化」x86的產品組合。英特爾也計劃在今年底前「縮減或退出」全球三分之二的辦公室據點數量，並將出售Altera部分持股。

晶圓代工 波蘭 英特爾

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