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華碩智慧手機專利授權金 挹注事業群

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

因出貨量未達百萬台門檻，華碩（2357）近年智慧手機事業仍處於持續虧損狀態，但華碩多年來靠手機練兵，累積不少智慧手機專利，讓華碩每年都有大約10億元相關授權收入，成為持續發展手機事業的後盾。

華碩今年未公布智慧手機出貨狀況，在此之前，華碩釋出2023年智慧手機出貨量接近60萬支上下，與2022年表現相近。隨著2024年手機市況回溫，業界預期，華碩今年手機出貨量將優於2023年。

儘管如此，法人認為華碩2024年智慧手機出貨量仍未達到百萬台門檻，未達經濟規模下，華碩很難單靠智慧手機銷售賺錢，手機事業如何持續存活，成為華碩高層難題。

華碩發展智慧手機多年來累積下來的專利，成為公司靈活操作的「活棋」。華碩共同執行長許先越先前表示，華碩在手機領域投入非常早，從功能型手機就開始，多年來累積不少有價的核心IP，近年透過專利授權方式與大廠簽署合作案，收取權利金，看好相關收入將逐年成長。

許先越認為，包括電動車和其他物聯網裝置，未來都需要用到通訊技術，需要取得核心IP的授權。華碩光是2023年的權利金收入就超過10億元，未來3年要超過30億元「應該非常有機會」。

華碩財務長吳長榮曾指出，但今年第2季度剛談好一筆大授權案子，因此單季就認列10億元。

智慧手機 華碩 貨量

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