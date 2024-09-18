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華碩電競機強化AI功能 ROG Phone 9明年首季亮相

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
PC品牌大廠華碩衝刺手機事業。（路透）
PC品牌大廠華碩衝刺手機事業。（路透）

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺手機事業，近日傳出已在準備下一代ROG Phone 9電競手機，新機已取得中國大陸3C認證，同時曝光了充電規格。市場預計新款電競手機將於明年首季亮相，將配備高通最新處理器Snapdragon 8 Gen 4，並將新增更多人工智慧（AI）功能。

大陸認證網站訊息顯示，華碩一款新手機通過大陸3C認證，型號為ASUSAI2501A，維持65W的快充標準。業界認為，華碩通過認證的新機就是下一代的電競手機ROG Phone 9，高通今年10月將發布新一代Snapdragon 8 Gen 4旗艦處理器，市場預期華碩ROG Phone 9將導入高通最新款處理器。

華碩攻智慧手機
華碩攻智慧手機

在此之前，市場傳言華碩ROG Phone 9重點升級將放在散熱系統的提升，優化遊戲體驗，業界也預期華碩新一代電競手機將在明年1月發布，維持上一代機種發布時間節奏。

華碩目前手機產品主要分兩大產品線，包括針對電競市場的ROG Phone，以及鎖定主流市場的Zenfone系列，該策略短期內將不會有太大變動；隨著生成式AI技術在近年崛起，華碩兩大手機線也加大力度拓展AI功能。

華碩今年手機策略主打AI服務，Zenfone 11 Ultra具有AI即時通話口譯功能，在通話過程中雙向即時翻譯，跨語言通話無障礙。 還有AI搜尋助手、AI錄音筆記、AI語音降噪、AI智慧桌布等一系列功能。

外界預料，華碩下一代電競手機ROG Phone 9，將新增或優化更多人工智慧功能，今年的ROG Phone 8，華碩在AI相關技術上配備包括AI辨識快搜、相簿智慧搜圖、AI語音降噪等，讓手機與使用者互動更聰明。

華碩今年1月發布ROG Phone 8系列，包括ROG Phone 8、ROG Phone 8 Pro與ROG Phone 8 Pro Edition，相較過往強烈電競元素設計風格，ROG Phone 8設計往主流手機市場靠攏，以吸引更多一般用戶。


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