快訊

警濫查個資嚴重 重創形象威信

蘇力今將生成 吳德榮：雙颱雖不侵台 致未來1周多雨

字節跳動降低成本 找台積電攻自研晶片

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中／綜合報導
台積電。 （路透）
台積電。 （路透）

知情人士透露，字節跳動和台積電（2330）合作，希望自家設計的兩款人工智慧（AI晶片能在2026年量產，在開發和運作AI模型上降低對輝達（NVIDIA）晶片的依賴。據估算，字節跳動自家設計的晶片成本比向輝達購買晶片便宜數十億美元，不過晶片仍處於設計階段，字節跳動的計畫也可能改變。

知情人士說，字節跳動的晶片採5奈米製程，比台積電先進製程落後一代，符合美國對中國大陸出口管制的規定，與輝達下一代旗艦AI晶片Blackwell相同。根據The Information報導，字節跳動在開發生成式AI模型的支出不斷增加，據傳今年採購超過20萬顆輝達H20晶片，耗資超過20億美元，尚未完全交貨。

H20效能約為輝達H100的四分之一，因運算效能較差，大陸業者需要購買更多H20晶片才能建立相同運算能力的叢集，也推升成本。

對於相關訊息業界不意外。台積電法說會先前已釋出，除了一家以外、已經和所有AI新創業者合作，外界認為沒合作的業者是三星，AI大企業幾乎都已和台積電展開合作。

台積電財報顯示，今年第2季以客戶總部所在區分，北美客戶營收占比最大；第二區域由中國大陸市場急速拉升至16%，相較今年首季僅9%以及去年同期12%皆大幅提升。

AI 台積電 晶片

延伸閱讀

美零售銷售優於預期！美股早盤齊漲 輝達旺、英特爾勁揚3%

中國晶片研發技術突破至7奈米？ 專家不認同

紐時引述美晶片專家：美國出口管制「迫使中國晶片公司全面進步」

蘋果包台積電2奈米首批產能 傳iPhone 17 Pro將導入

相關新聞

AI PC 亂鬥 引爆產業爭霸戰…雙A、聯發科等台廠不缺席

AI PC不僅代表個人電腦邁向AI時代，也掀起產業的另一波霸主地位爭奪戰。過去個人電腦作業系統霸主微軟這次挺安謀（Arm...

蘋果AI沒有驚奇但不缺商機？ 大摩樂觀點名供應鏈贏家

第一款專為Apple Intelligence而設計的iPhone，日前在美國蘋果加州總部亮相，為早已開打一陣子的AI手機戰火，再掀話題。AI手機的重點在於運算能力，除了處理器廠商聯發科已推出支援生成式AI的晶片，還有哪些台廠會隨著這一波商機浪潮起飛？

40年最大轉型 英特爾擬獨立晶圓代工事業

英特爾（Intel）十六日宣布一系列整頓措施，包括計畫讓晶圓代工事業獨立為子公司，不僅擁有自己的董事會，也為引進外部資金...

英特爾推出一系列整頓措施 擬獨立晶圓代工事業

英特爾（Intel）16日宣布一系列整頓措施。包括計劃讓晶圓代工事業獨立為子公司，不僅擁有自己的董事會，也為引進外部資金...

英特爾及時雨 美補助30億美元

美國政府根據晶片法，額外提供英特爾（Intel）多達30億美元的補助承諾，用於生產軍武系統晶片的「安全保留區」（secu...

英特爾釋訂單 帶旺玻璃基板鏈

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）雖延緩歐洲建廠，但提升先進封裝產能利用率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。