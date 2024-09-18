字節跳動降低成本 找台積電攻自研晶片

知情人士透露，字節跳動和台積電（2330）合作，希望自家設計的兩款人工智慧（AI）晶片能在2026年量產，在開發和運作AI模型上降低對輝達（NVIDIA）晶片的依賴。據估算，字節跳動自家設計的晶片成本比向輝達購買晶片便宜數十億美元，不過晶片仍處於設計階段，字節跳動的計畫也可能改變。

知情人士說，字節跳動的晶片採5奈米製程，比台積電先進製程落後一代，符合美國對中國大陸出口管制的規定，與輝達下一代旗艦AI晶片Blackwell相同。根據The Information報導，字節跳動在開發生成式AI模型的支出不斷增加，據傳今年採購超過20萬顆輝達H20晶片，耗資超過20億美元，尚未完全交貨。

H20效能約為輝達H100的四分之一，因運算效能較差，大陸業者需要購買更多H20晶片才能建立相同運算能力的叢集，也推升成本。

對於相關訊息業界不意外。台積電法說會先前已釋出，除了一家以外、已經和所有AI新創業者合作，外界認為沒合作的業者是三星，AI大企業幾乎都已和台積電展開合作。

台積電財報顯示，今年第2季以客戶總部所在區分，北美客戶營收占比最大；第二區域由中國大陸市場急速拉升至16%，相較今年首季僅9%以及去年同期12%皆大幅提升。