英特爾釋訂單 帶旺玻璃基板鏈
英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）雖延緩歐洲建廠，但提升先進封裝產能利用率。
法人看好相關玻璃基板概念股設備商群翊（6664）、天虹、鈦昇（8027）以及關鍵載具廠商家登（3680）等營運表現。
先前市場傳出，英特爾半導體事業停損項目包括暫緩馬來西亞先進封裝的產能擴充，部分玻璃基板相關開發設備將遞延交貨，引發市場關注。但基辛格公開信讓相關供應鏈吞下定心丸。
相關廠商不評論單一客戶訊息，業界認為，英特爾最積極推動玻璃基板，持續投資將帶動設備採購金額，先前英特爾馬來西亞廠的設備拉貨一度放緩，若投資持續，有助後續進機恢復正常速度。
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