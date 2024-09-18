英特爾釋訂單 帶旺玻璃基板鏈

第一款專為Apple Intelligence而設計的iPhone，日前在美國蘋果加州總部亮相，為早已開打一陣子的AI手機戰火，再掀話題。AI手機的重點在於運算能力，除了處理器廠商聯發科已推出支援生成式AI的晶片，還有哪些台廠會隨著這一波商機浪潮起飛？

2024-09-18 06:00