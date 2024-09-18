英特爾及時雨 美補助30億美元
美國政府根據晶片法，額外提供英特爾（Intel）多達30億美元的補助承諾，用於生產軍武系統晶片的「安全保留區」（secure enclave）計畫。同時，德國執政聯盟在討論新年度預算案時，也對原訂補貼英特爾的資金用途陷入內訌。
英特爾正在美國四個州興建四座晶圓廠，作為擴大美國晶片供應計畫的一環，並已獲得拜登政府承諾補助多達85億美元。現在，英特爾再以「安全保留區」計畫，額外獲得最多30億美元的補助承諾。
這項「安全保留區」計畫是要確保符合國防的晶片供應。路透引述知情人士指出，美國商務部晶片計畫辦公室另外正根據第一份晶片資金提供通知，磋商潛在的補貼措施，正進行實地查核。
在歐洲，德國6月同意補貼近100億歐元（111.3億美元），補助英特爾在德國馬德堡興建兩座先進設施，但在英特爾表示將暫停德國建廠作業後，正努力想縮減2025年度預算案120億歐元支出缺口的德國執政聯盟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言