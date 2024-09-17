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瑞鼎與董座黃裕國 獲得2024年亞太傑出企業雙料大獎

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
瑞鼎董事長暨執行長黃裕國。照片/瑞鼎提供
瑞鼎董事長暨執行長黃裕國。照片/瑞鼎提供

驅動IC大廠瑞鼎（3592）於17日宣布，該公司與其董事長暨執行長黃裕國，在2024年亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards，APEA）中，分別獲頒卓越企業領袖獎（Master Entrepreneur Award）及卓越企業管理獎（Corporate Excellence Award）。

黃裕國表示，瑞鼎始終抓住市場機會，勇於創新與投入，早在十幾年前就預見OLED顯示技術將成為未來的重要科技，並著手開發OLED驅動IC。如今OLED已成為顯示產業的主流技術，瑞鼎也因早期投入成功而取得市場先機與市占。展望未來，將秉持持續創新的精神，這也是推動企業永續成長的動能。

瑞鼎產品應用於電視、電腦、智慧型手機、車用及醫療等顯示裝置領域，該公司指出，黃裕國自2014年加入後，憑藉其豐富的管理經驗，帶領公司成功轉型，並於2022年掛牌上市。黃裕國以「誠信經營、價值創造與團隊合作」為核心信念，並致力於永續發展。

同時，在過去十年間，瑞鼎員工數從500多人增加至1000人，營業額從80多億元增長至超過200億元。2022至2024年間，公司配發每股現金配息三年合計超過新台幣100元，並自2023年起，連續兩年入選台灣高薪100指數，顯見黃裕國樂於將公司的經營績效成果分享給員工和股東。

瑞鼎也提到，面對全球減碳趨勢，該公司積極開發極低功耗產品，進行溫室氣體盤查，並推動節能替代品及再生能源。為了吸引和留任優秀人才，該公司也於2023年啟動員工持股信託計畫，並提供優於勞基法的假勤制度及福利措施，如育兒津貼。

OLED 瑞鼎

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