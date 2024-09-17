鴻海採購29家慈善機構禮品 送禮也送愛、累計金額1300萬

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）在中秋佳節之際，持續善盡企業社會責任，員工「中秋公益選禮」連續第四年攜手全台灣社福慈善機構，提供4,300名員工秋節禮品選項，今年合作機構增加到29家，秋節公益商品採購加上捐款金額，累計將近1,300萬元。

除了員工「中秋公益選禮」，為了支持花蓮4月3日強震後的災後重振復甦，鴻海公司日前宣布捐款8千萬元外，今年中秋禮品企業贈禮，也特地選用花蓮新城地方創生團隊「練習曲」文創的禮盒，希望藉此推廣台灣東部的特色產品。

今年鴻海法人員工專屬的「中秋公益選禮」於七月底正式起跑，每位同仁皆有3,000元的選禮金額，可以選購糕點、茶飲、日用品等，所有禮品皆是與全台灣社福慈 善機構合作。除了禮品，今年也同時提供直接捐款管道，同仁可以透過員工專屬企業 App， 向所有參與活動的 29 家社福機構直接捐款，秋節不只能送禮，也送上愛心。

心路基金會表示，感謝鴻海連續第四年和心路合作，從新冠疫情爆發時，開始雪中送炭邀約合作，並且一路合作至今。喜憨兒基金會提到，感謝鴻海的支持，特別是過去每年 員工嘉年華會的公益攤位，就一直邀約合作，提供鴻海員工過年的禮品採購。幾年前開始，擴大到中秋禮品，這也是憨兒們努力工作的肯定。

成立至今已近 20 年的小胖威利病友關懷協會表示，感謝鴻海公司的拋磚引玉，對於小 胖威利病友自立成長，協會關懷服務推動有很大的助益。

適逢鴻海成立 50 週年，2024 年「中秋公益選禮」擴大合作範圍，包括伊甸基金會、桃 園市私立路得啟智學園、愛盲基金會、小胖威利病友關懷協會、先天性成骨不全症關壞 協會、微笑天使手作烘培坊、黃絲帶愛網關懷協會、創世基金會、中華育幼機構兒童關 懷協會、雷特氏症病友關懷協會。

北市自閉兒基金會、罕見疾病基金會、高雄身障團體 聯合總會、小愉兒基金會、喜憨兒基金會、鴻佳啟能庇護中心(喜鵲兒之屋)、心路基金會、勵馨基金會(愛馨工坊)、練習曲書店、高雄三山脊損重建協會、台灣無障礙協會、 家扶幸福小鋪、鴻海教育基金會、台灣展翅協會、台灣之心愛護動物協會、世界幫扶協 會、唐氏症基金會、天使協會、聾人協會等，合作數量為歷年之最。在中秋佳節之際， 盼承擔更多企業社會責任，為社會多盡一份心力。