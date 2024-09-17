緯創「雙軸轉型」有成 首度奪天下永續公民獎冠軍

代工大廠緯創（3231）被視為AI伺服器市場的最大贏家，隨著近年來旗下各項業務表現不斷成長，不僅入選「2024天下永續公民獎、2024人才永續獎」兩大獎項，更憑藉自身在「數位」與「低碳」雙軸轉型的關鍵影響力，成功獲得「天下永續公民獎」（大型企業-製造組）的冠軍殊榮。而主辦單位《天下雜誌》指出，大企業在貫徹永續人才思維的同時，作為世界公民的一員，也能藉機向全世界展現台灣的全新價值，而天下永續公民獎及天下人才永續獎也將於明（18）日舉辦頒獎典禮，吸引市場關注。

「天下永續公民獎」、「天下人才永續獎」於今（17）日公布獲獎名單，而永續公民獎-大型企業組的部分，也首度依不同的產業別來獨立進行排名，而今（2024）年分別由緯創資通、信義房屋、玉山金控分居「製造、服務、金融」三大產業的龍頭。據悉，今年的「天下永續公民獎」主要是為了反映出不同產業與組織的各自特色，才特地從過往跨產業混合選出五十強榜單，首度改為製造、服務、金融各自排行的關鍵變革。

全球市場面臨的氣候危機不曾停止，而作為AI伺服器代工指標的緯創資通，也憑藉自身在企業ESG上的持續付出，以及其長期對人才的培育與關懷，在綜合四大構面「公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續」之下，也才成功榮獲「天下永續公民獎」（大型企業組）的第一名。主辦單位指出，首度站上大型製造業第一名的緯創資通，對ESG積極且饒具策略，在低碳與人力資源均展現AI應用實績，而近年大力投入的產學接軌、扶植新創等社會參與行動，亦已展現社會影響力，也因此成功獲獎。