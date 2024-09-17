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蘋果包台積電2奈米首批產能 傳iPhone 17 Pro將導入

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片

蘋果iPhone 16系列台積電（2330）3奈米家族製程熱銷中，業界盛傳，蘋果已確定後續包下台積電2奈米以及後續A16首批產能，其中2奈米產能預計最快有望於明年iPhone 17 Pro全面導入搶頭香。

台積電一貫不評論單一客戶與市場傳聞，蘋果也沒有評論相關訊息，不過，外電再度報導，蘋果將採用台積電2奈米操刀iPhone 17 Pro 和 17 Pro Max晶片，至於外傳將推出的iPhone 17 Air 的超薄機種則可能延續採用3奈米家族製程。

業界指出，蘋果在今年iPhone 16晶片全面升級擴大採用台積電3奈米家族製程後，因應後續AI功能增強已陸續規畫採用更先進製程，加上其餘非蘋客戶正面回饋，如英特爾Nova Lake平台也將採用台積電2奈米操刀並排隊至2026年，也使得台積電2奈米尚未量產就已經獲得超乎預期的市場需求。

先前業界已傳出，台積電2奈米客戶群需求超乎預期強勁，相關擴充產能規畫也傳將導入南科，以製程升級挪出空間。除了蘋果先前率先包下台積電2奈米首批產能，非蘋應用客戶也因AI蓬勃發展而積極規劃採用，預估南科3奈米部分產線也可望轉做生產2奈米。

業界認為，台積電2奈米產能建置包含竹科寶山可蓋四期、高雄二期，上述南科相關規畫若成真，估將有助2奈米家族衝刺達至少八期八個廠的產能。

台積電持續推進2奈米2025年量產的目標，先前2奈米的寶山第一廠已在2024年4月設備進機，2024年6月使用輝達cuLitho平台結合AI加速風險試產流程，後續寶山第二廠也維持進度，高雄廠規劃2奈米擴充，預定相關設備最快2025年第3季進機，若南科也加入生產，外界估可望從2025年底至2026年接續量產擴充。

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