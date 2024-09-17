半導體薪資增幅居冠 非理工科系投入半導體高薪切點是這個職務

SEMICON TAIWAN國際半導體展落幕，匯聚超過1110間廠商參展。今年AI熱潮爆發，能帶動半導體薪資成長嗎？104人力銀行觀察近10年20萬筆半導體產業求職會員薪資，2024年平均月薪5.9萬，在63個產業中，僅次於電腦及消費性電子製造業、排行全產業第二；依地區，北部半導體平均月薪突破6萬、中南部逾5萬。從職務來看，上游產業的類比IC設計工程師平均月薪逾10萬，下游產業的國內業務平均月薪5.8萬，擠進下游產業的前五大高薪職務，也為非理工科系最有機會切入的半導體高薪職務。

104人力銀行大數據顯示，2024年半導體平均月薪5.9萬，年增幅4.6%，高於去年增幅2.8%，2024半導體景氣回溫加上AI帶動產業應用發展，企業留才攬才更願意提升從業人員薪資；看長期，近五年半導體業薪資增幅15%，居五大高薪產業(電腦及消費性電子製造、鞋類/紡織製品製造、投資理財、軟體網路業)的最大增幅，半導體產業依舊為近年台灣經濟的重要支柱。

2024年半導體各地區平均月薪，北部6.2萬最高，中部5.3萬，南部5.4萬；各區增幅，受惠於2023年南科產值超越竹科，南部半導體薪資年增幅5.5%居各區之冠。

AI熱潮持續，半導體產業鏈上中下游的15個高薪職務中，有14個為工程師，以上游類比IC設計工程師平均月薪10.4萬最高，在上、中游從事類比或數位IC設計職務，薪資可達9.2萬以上；演算法開發工程師薪資9.2萬，與2023年平均月薪8.4萬相比，薪資成長近10%；唯一非工程師的職務為下游國內業務，薪資5.8萬，是非理工科系投入半導體爭取高薪的切入點。