科技巨頭爭求輝達GPU 黃仁勳不排除與非台積電廠商合作

輝達執行長黃仁勳是人工智慧（AI）領域的代表人物，連兩年被《時代》雜誌評選為AI領域百大最具影響力人物。近期甲骨文（Oracle）創辦人埃里森（Larry Ellison）與特斯拉執行長馬斯克在一場晚宴上，懇求黃仁勳提供GPU晶片，埃里森坦承當時對黃仁勳說，「我們需要你多拿走我們的錢」。他還在社群媒體X上分享，「我和馬斯克、黃仁勳一起吃晚餐，我把這次的晚餐描述成我和馬斯克共同乞求黃仁勳給我們GPU」，最後埃里森說「一切順利，它起作用了」。

黃仁勳考慮非台積電合作夥伴 韓媒吐槽三星實力不足

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/09/14～2024/09/15）統計調查，黃仁勳與台積電近兩日探索概念出現「韓媒吐槽、如果有必要、矽光子」等字詞。黃仁勳本週大讚台積電代工品質，但也直言輝達嚴重依賴台積電，表示「如果有必要」，我們當然也可以啟用其他供應商，讓不少人討論韓國代工大廠三星是否有機會接下訂單，但韓媒《The Korea Times》吐槽，三星的代工廠正在努力提高其製造良率，但這數字的改善速度並沒有三星希望的那麼快，在這種背景下，三星似乎很難獲得代工訂單。

黃仁勳看好Blackwell晶片需求旺盛 矽光子概念股大漲

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

黃仁勳11日在舊金山舉行的科技會議表示，新一代Blackwell晶片需求強勁，再次帶動AI題材發燒，加上台積電宣布成立矽光子產業聯盟的題材增溫，矽光子概念股順勢大漲，不僅鴻海12日股價上漲，華星光奔上漲停板，聯亞、波若威以及聯鈞也都有好表現。有網友表示，「黃仁勳，炒股功力真是一流」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月14日至2024年09月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳與台積電』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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