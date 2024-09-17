Apple Intelligence 整合 ChatGPT 陸續推新功能

蘋果iPhone 16新機最大賣點為AI功能，蘋果也宣布10月會先在美國市場推出美國英文版，12月陸續加入澳洲及英國等在地化英文版本，明年支援中文等語言。蘋果已宣布整合OpenAI的ChatGPT至Apple Intelligence產品中，待蘋果AI功能陸續問世，將催動龐大的市場商機，可望大幅推升AI伺服器需求。

從台廠供應鏈來看，微軟為OpenAI獨家雲端供應商，微軟AI伺服器代工廠廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）等，營運將同步受惠。

其中，微軟主力代工廠為鴻海、廣達，微軟同時也是緯穎第二大客戶，營收占比約三成。

蘋果日前宣布，Apple Intelligence將於10月與 iOS 18.1、iPad 18.1、macOS Sequoia 15.1 一併推出，先推出美國英文版，12 月加入澳洲、加拿大、紐西蘭、南非、英國的在地化英文版本，並於明年新增支援中文、法文、日文及西班牙文等語言。

蘋果官網也指出，更多功能將於未來幾個月登場，用戶將能使用ChatGPT的廣泛世界知識，包括專業知識及圖像與文件的理解能力，無須在不同工具間切換。