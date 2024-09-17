i16首周末預購 市場潑冷水…台鏈生產計畫不變

蘋果iPhone 16系列新機13日開放預購，20日正式開賣，不過，市場分析師大潑冷水，預估首周末預購銷量約3,700萬支、年減約12.7%，主要是因人工智慧（AI）功能未隨著新機發售同步上線，且中國大陸市場競爭激烈仍影響新機需求等因素影響，儘管如此，供應鏈生產計畫短期應不會有太大改變，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、玉晶光（3406）本季表現仍強勁。

市場分析師依據最新供應鏈調查及蘋果官網預購結果，預估iPhone 16系列在首周末預購銷量約為3,700萬支，較去年iPhone 15系列首周末銷量衰退約12.7%，關鍵在於iPhone 16 Pro機型需求低於預期。

iPhone 16系列首周銷量預估

分析師表示，新一代iPhone系列最大賣點Apple Intelligence無法隨著iPhone 16發售一起上市，以及蘋果在大陸市場面臨激烈競爭，也同步影響iPhone需求。

蘋果推出為Apple Intelligence全新打造的iPhone 16系列新機，但AI功能並未隨新機開賣同步上線，首批功能要到10月透過免費軟體更新才會提供，且初期AI功能只有英文版，包括台灣等非英語系國家要等到2025年才能支援。

此外，分析師認為，iPhone 16 Pro配備潛望鏡與iPhone 16系列售價不變等策略，對iPhone 16首周末銷量幫助有限。

分析師指出，雖然iPhone 16系列首週末預購銷售衰退，但供應鏈生產計畫在短期內應不會有太大改變。

蘋果仍有機會藉由發布Apple Intelligence與後續旺季促銷，例如歐美年底旺季與大陸雙11檔期，預料將有機會改善銷售量，這也是後續觀察iPhone需求變化的重點。

在Apple Intelligence加持下，目前市場仍普遍看好蘋果iPhone 16新機銷量，隨著新機於本季底上市，法人看好，台積電、鴻海、和碩、大立光、穩懋等供應鏈業績將吃補，帶動下半年營運成長。

業界預估，iPhone 16系列今年8月與9月出貨分別約900萬支與1,600萬支，今年出貨量可從原先預期的8,700萬支至8,800萬支，微幅上修至8,800萬支至8,900萬支，主要是iPhone 16小幅增加訂單。