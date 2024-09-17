大摩挺 AI 按讚八台廠 強調相關題材仍是投資首選

AI產業經過近期紛擾後，市場逐漸達成共識。儘管摩根史丹利（大摩）日前將新興市場科技產業降評至「中立」，不過最新出具的「大中華半導體產業」報告中仍看好AI產業，台積電（2330）、聯詠（3034）更列為首選，並按讚日月光投控（3711）、聯發科（2454）、京元電（2449）等八家台廠。

統整台廠中，大摩按讚台積電、聯詠、世芯-KY、聯發科、祥碩、萬潤、日月光投控、京元電等八台廠，均給予「優於大盤」評級，除維持台積電首選，聯詠新增列為首選標的。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，在半導體市場中，AI題材仍是大摩首選的投資方向。預期AI半導體供應鏈的收入，明後年仍保持強勁增加態勢，估計2024-2027年AI半導體應用端的規模增長，年複合成長率（CAGR）將高達47%。

大摩偏好AI半導體產業

台積電則受惠於全球AI資本支出的增加，以及來自英特爾外包訂單的支持，毛利率在2025年將持續擴大，加上製程技術保持領先地位，以台積電明年本益比18倍來看，股價不僅安全，未來甚至還有上行的空間。

產業方面，詹家鴻分析，邏輯半導體的景氣循環周期則還未達到頂峰。在2024年第3季，邏輯與類比半導體的庫存周轉天數再次下降，顯示市場逐步回溫。

值得注意的是，邏輯半導體在此次下行周期中的表現與記憶體周期脫鉤，邏輯半導體收入年增率在2024年第1季達17%高峰，並在第2季放緩至12%。因此，難以確定邏輯半導體是否已經進入另一個下行周期，或尚未完全復甦。

另外，邏輯半導體代工廠的產能利用率尚未完全恢復，而AI的發展則成為驅動增長的重要因素，尤其對於台積電、聯發科、世芯-KY和京元電子等公司而言，AI技術的需求增長更為顯著。

就邊緣AI而言，Apple Intelligence 和Microsoft Copilot+ AI PC可能助益半導體，如AI處理器單元持續擴增，使聯發科和聯詠將受益，大摩科技產業分析師楊泓極更將聯詠列為首選。整體來說，目前大摩基於總體經濟的不確定性下，對半導體的挑選強調質量與防禦性，偏好AI半導體勝過傳統半導體。



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