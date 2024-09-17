台積電10月26日辦運動會 力邀張忠謀夫婦

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導
台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片

台積電預計10月26日舉辦運動會，台積電董事長暨總裁魏哲家將首度以新身分挑大梁，今年度運動會除了力邀創辦人張忠謀夫婦出席外，外傳也將邀請「蔣爸」、台積電前執行副總經理兼共同營運長蔣尚義回娘家。台積電昨（16）日回應，台積公司年度運動會尚在規劃細節中。

台積電去年運動會是新冠疫情後睽違三年恢復舉辦，當時台積電創辦人張忠謀也現身，他特別強調是「自己人」，和太太張淑芬一起參加，他並鼓勵員工多運動。

張忠謀以自己為例說，從24歲到50歲幾乎沒有運動，50歲時突然警覺如果沒運動，年紀愈大健康會愈不行，之後便每星期至少運動三天，運動習慣對他的健康有很大幫助，沒有健康，就不能為所愛的台積電做事情。

台積電 張忠謀 運動

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