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看好無人艦艇發展 雷虎科技取得科建鋁船60%股權

中央社／ 台北16日電

雷虎科技今天宣布，成功參與遊艇製造商科建鋁船的現金增資案，並完成注資，成為該公司持股60%的最大股東。

雷虎發布新聞稿說明，看好小型無人船和無人艦艇的發展，重點布局無人水面載具（USV）市場，並加速擴展無人艇製造領域的決心。此次注資使得科建鋁船的實收資本額提高至新台幣1.52億元。

雷虎科技表示，台灣作為四面環海的島國，維護台海安全極為重要。隨著小型無人船和無人艦艇的發展，這些科技產品在未來多年內將會以「數千」做單位進行生產。根據市場調查機構的預估，至2032年，全球無人船市場將達到33億美元。

雷虎科技指出，科建鋁船擁有超過30年汽車板金沖壓技術及先進自動化焊接技術，並且專注於打造一體成型的鋁合金船舶。其獨家HYDRO HULL專利設計極大地突破傳統鋁合金船舶的設計限制，與傳統玻璃纖維船體相比，重量減輕約50%，產能更大、更有效率，且具有更高的耐用性、油耗低且環保的特點，非常適用於商業、休閒及軍事國防用途。

雷虎科技強調，已研製完成長度2公尺的TigerShark虎鯊及4公尺SeaShark海鯊無人艇；成功運用人工智慧（AI）運算能達到自主出航返航，並同時能以遙控無人快艇方式進行攻擊任務。無人快艇可搭載火藥，在濱海、灘岸對敵艦發動自殺攻擊突襲。此外，依照客戶需求，無人艇還可配備相關設備執行掃雷、布雷及多種任務。

雷虎表示，成為科建鋁船大股東後，將在科建鋁船設立一個無人水上載具事業單位，專責無人水上載具的開發和生產，以加速6公尺、8公尺及更大尺寸無人艇的設計生產及應用。

雷虎科技計劃於今年10月在美國華盛頓舉行的美國軍工展（AUSA）展示100%台灣製造的各式無人載具，全力爭取全球軍工商機。

雷虎科技

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