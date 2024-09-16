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台積電運動會10/26舉行 蔣尚義：有受邀可惜不在台灣

中央社／ 台北16日電

晶圓代工龍頭台積電將於10月26日舉行運動會，傳出台積電創辦人張忠謀、前共同營運長蔣尚義受邀出席，台積電表示，尚在規劃細節中。蔣尚義則證實確實有收到邀請，不過屆時不在台灣，很可惜那是一個能見很多老朋友的機會。

台積電每年定期舉行運動會，受COVID-19疫情影響，連續3年停止舉辦，2023年10月恢復舉辦，當時張忠謀神采奕奕出席，今年運動會，外界也高度關注張忠謀對全球地緣政治、台積電未來布局的分析與看法。

此外，今年是董事長魏哲家首次主持台積電運動會，台積電今天接受記者詢問回覆，台積電年度運動會尚在規劃細節中。

蔣尚義晚間回覆記者證實，確實有收到台積電運動會邀請，但屆時不在台灣，他說，很可惜那是一個能見很多老朋友的機會。

蔣尚義過去曾擔任台積電共同營運長，在半導體業擁有長達40年經驗，2013年自台積電二度退休，2016年擔任中芯國際獨立董事，2019年卸下中芯獨董職務，轉往武漢弘芯擔任執行長。武漢弘芯之後爆發財務問題，蔣尚義在2020年底重返中芯，2021年11月辭去中芯要職。

2022年11月，鴻海宣布延聘蔣尚義擔任半導體策略長迄今，提供鴻海集團在全球半導體布建策略及技術指導。2023年6月，鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY股東會改選董事，蔣尚義獲選並出任訊芯-KY董事長迄今。

台積電 蔣尚義 運動

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