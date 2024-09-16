台灣取得2029智慧運輸世界大會主辦 遠傳代表參加決選

一年一度智慧運輸國際盛會「智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」，9月15日於杜拜舉行，中華智慧運輸協會與台北市政府代表台灣共同爭取「2029年智慧運輸世界大會」主辦權。遠傳電信（4904）企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵以「中華智慧運輸協會副理事長暨世界大會理事」身分，與台北市副市長李四川等產官學專家，率團代表台灣參加決選，最終打敗強敵澳洲，成功拿下2029主辦權。

遠傳表示，由執行副總經理曾詩淵代表，自2020年起擔任中華智慧運輸協會申請世界大會在台舉辦之召集人，積極協調爭取主辦權，透過「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）深厚的技術底蘊、深耕智慧交通產業實績及放眼國際的世界觀，最終協助中華智慧運輸協會及台北市政府成功取得主辦權。

曾詩淵表示，台灣智慧交通科技研發實力備受各國肯定，這次很榮幸與台北市政府及中華智慧運輸協會共同合作，成功拿下主辦權，展現台灣智慧運輸發展成果，讓世界看見台灣。

「智慧運輸世界大會」由歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，內容包含論壇、展覽、展示及參訪等活動，每年吸引來自80 個不同國家、至少1萬人次以上的專家學者與會，超過300 家廠商參與，不僅是各國展現智慧運輸實力的絕佳舞台，更是促進產、官、學、研跨國合作的最佳平台。

2029智慧運輸世界大會將於於2029年9月於台北市盛大舉行，大會主題為Harmonizing an AITS World，將以AI+ITS呈現最先進智慧運輸科技及發展，利用AI提早發現問題及迅速做出決策，並促進科技與觀光產業發展。展會期間將有來自世界各國貴賓2萬人以上參加，預估可為台灣創造6億元產值，及後續達300億元的國際商機。

遠傳表示，於本次杜拜智慧運輸世界大會中，展出先進的充電樁解決方案，結合5G與AIoT技術，實時監控並優化充電過程，提供高效、安全和穩定的充電服務，於會中深受各國代表肯定。遠傳擁有豐富的充電樁建置與維運經驗，目前在台中市、新竹市的公有停車場已有數百支充電樁的建置實績，提供24小時全天候維運服務，並參與新竹市電動巴士充電站規劃設計。

遠傳近年積極推動智慧城市與交通發展，以5G結合「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）推出各種智慧交通應用，打造「綠色資通訊」解決方案，以ESGTech永續科技，讓智慧城市擁有「高效運行、優化運作」的數位優勢。遠傳積極發展智慧交通，從交通號誌不斷電系統到智慧充電技術，不斷為台灣城市的交通便捷和永續發展注入創新動能，讓台灣智慧永續力在世界發光。