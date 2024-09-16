台灣擊敗澳洲 獲2029智慧運輸世界大會主辦權

智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」15日於杜拜舉行，遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵以中華智慧運輸協會副理事長暨世界大會理事身分，與台北市政府代表共同爭取2029年主辦權，最後擊敗澳洲拿下主辦權。

遠傳今天發布新聞稿指出，曾詩淵自2020年起擔任中華智慧運輸協會申請世界大會在台舉辦的召集人。曾詩淵說，台灣智慧交通科技研發實力備受各國肯定，這次與台北市政府及中華智慧運輸協會共同合作，成功拿下主辦權，展現台灣智慧運輸發展成果，讓世界看見台灣。

智慧運輸世界大會由歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，內容包含論壇、展覽、展示及參訪等活動，每年吸引來自80個不同國家、至少1萬人次以上的專家學者與會，超過300家廠商參與。

2029智慧運輸世界大會將於2029年9月在台北市舉行，大會主題為Harmonizing an AITS World，將呈現最先進智慧運輸科技及發展，利用人工智慧（AI）提早發現問題及迅速做出決策，並促進科技與觀光產業發展。