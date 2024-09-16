快訊

搶親新光金遭金管會駁回 中信金聲明回應：感到遺憾

TPBL／呂政儒搭酒駕車 聯盟決議禁賽12場

出任台北101董座不到1個月 賈永婕收威脅信發聲了

台灣擊敗澳洲 獲2029智慧運輸世界大會主辦權

中央社／ 台北16日電

智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」15日於杜拜舉行，遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵以中華智慧運輸協會副理事長暨世界大會理事身分，與台北市政府代表共同爭取2029年主辦權，最後擊敗澳洲拿下主辦權。

遠傳今天發布新聞稿指出，曾詩淵自2020年起擔任中華智慧運輸協會申請世界大會在台舉辦的召集人。曾詩淵說，台灣智慧交通科技研發實力備受各國肯定，這次與台北市政府及中華智慧運輸協會共同合作，成功拿下主辦權，展現台灣智慧運輸發展成果，讓世界看見台灣。

智慧運輸世界大會由歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，內容包含論壇、展覽、展示及參訪等活動，每年吸引來自80個不同國家、至少1萬人次以上的專家學者與會，超過300家廠商參與。

2029智慧運輸世界大會將於2029年9月在台北市舉行，大會主題為Harmonizing an AITS World，將呈現最先進智慧運輸科技及發展，利用人工智慧（AI）提早發現問題及迅速做出決策，並促進科技與觀光產業發展。

AI 遠傳電信

延伸閱讀

四川廣漢打造食材之都 舉辦三星堆火鍋文化節

「城大李嘉欣」倪樂琳港姐封后 梁嘉瑩楊梓瑤獲亞季軍

2029智慧運輸世界大會 台灣爭取到主辦權

影展團隊搶報名 TCCF提案大會入選名單揭曉

相關新聞

台積電海外擴廠 今年前8月我對外投資336億美元、年增201%

經濟部投審司16日指出，2024年1至8月核准對外投資件數為490件，較上年同期增加32.79%；投資金額計336億美元...

數發部打詐納管TikTok等4業者 限期提報法律代表

配合防詐條例，數發部今天公告，綜合考量平台被利用在刊登詐騙廣告風險及使用者占比後，公告納管Google、LINE、Met...

iPhone16 開賣在即 網路家庭20日推出訂閱制

蘋果新款AI手機iPhone 16將在20日（周五）開賣，目前電信、電商與3C通路的預售方案全數在預售開跑後幾分鐘內額滿...

郭明錤估iPhone 16首周末預購3,700萬支 年減12.7%的關鍵是這個

iPhone 16系列在9月13日開放預購，天風國際證券分析師郭明錤提出首周末預購分析，預估首周末預購銷量約3,700萬...

【重磅快評】黑悟空、三摺手機 台積電

陸科技巨頭華為上周推出旗下首款、同時號稱全球首款的三摺疊屏手機Mate XT。由於正好與蘋果的iPhone16發布一前一...

明基佳世達集團總經理黃漢州 獲 APEA 卓越企業領袖獎

明基佳世達集團總經理黃漢州榮獲亞洲企業商會APEA「卓越企業領袖獎」，他帶領佳世達（2352）奠定全球第二大液晶顯示器製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。