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遠傳電信力邀 毛治國進入董事會

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信。圖／聯合報系資料照片
遠傳電信。圖／聯合報系資料照片

遠傳電信（4904）16日公告，遠鼎投資新任董事法人代表毛治國，遞補原楊麟昇（Jan Nilsson）董事的遺缺。毛治國曾任行政院院長、交通部長，更曾擔任台灣電信龍頭中華電信（2412）董事長，在遠傳電信董事長徐旭東力邀之下，擔任遠傳董事，借助毛治國的深厚經歷，助力遠傳在新電信三雄競爭新局，有更亮眼表現。

毛治國現任交大榮譽教授，曾任行政院長、行政院副院長、交通部長、民航局長，觀光局長，中華電信董事長，毛治國不僅在產官學界經歷豐富，在台灣電信及科技業也培育不少子弟兵，產業地位及輩分都相當高。

徐旭東過往都非常重視遠東集團旗下各公司的董事人選，須兼具國際觀及產業熟悉度，此次更盛情邀約毛治國擔任董事。

毛治國學界出身，後來加入交通部擔任主任秘書，擔任交通部常任次長職務時，參與推動電信三法，包含電信法修正、電信總局組織修正以及中華電信公司條例案，開放台灣電信產業。

2000年毛治國更擔任中華電信董事長，推動中華電信在台灣上市、在紐約證交所上市，及一系列釋股案，同時率領中華電信取得3G執照，更積極推動寬頻上網普及，擔任董事長首年，就推動全台60萬用戶申辦ADSL，奠定中華電信在寬頻上網的關鍵競爭力。

2024年是台灣電信產業重返電信三雄的新競爭態勢關鍵年，毛治國以過去豐富的產官學界經歷，加入遠傳董事會，也備受外界關注。

中華電信 毛治國 遠傳電信

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