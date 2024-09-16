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台積電海外擴廠 今年前8月我對外投資336億美元、年增201%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電。(聯合報系資料照片)
台積電。(聯合報系資料照片)

經濟部投審司16日指出，2024年1至8月核准對外投資件數為490件，較上年同期增加32.79%；投資金額計336億美元，較上年同期增加201%，主要是台積電（2330）日本熊本、美國亞利桑那等海外持續擴廠，台積電海外避險、以及世界先進等對外投資大案。

投審司統計指出，若含對外投資、對中國大陸投資合併計算，今年1至8月整體對外投資件數為740件，投資金額為367.6億美元。

投審司指出，我對外投資呈大爆發，主要是核准台積電分別以80億美元、52.62億美元、50億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.（係為降低外匯避險成本）、增資日本熊本二廠，以及美國亞利桑那州第二期投資等。

此外，世界先進以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR，與恩智浦半導體合資興建一座12吋晶圓廠；文曄科技以39.8億美元間接收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權等大型投資案所致。

投審司表示，2024年1至8月核准對新南向國家投資件數為209件，較上年同期增加52.55%，投資金額計77.1億美元，較上年同期增加155.96%。其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞，2024年1至8月核准大型投資案如上述世界先進對新加坡投資案、矽品精以2.7億美元增資馬來西亞SILICONWARE PRECISION MALAYSIA SDN. BHD.、台北富邦以1.73億美元投資越南胡志明市分行、光寶科技以1.2億美元投資越南LITE-ON TECH-NOLOGY VIETNAM CO., LTD.等。

台積電

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