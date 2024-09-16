數發部打詐納管TikTok等4業者 限期提報法律代表

配合防詐條例，數發部今天公告，綜合考量平台被利用在刊登詐騙廣告風險及使用者占比後，公告納管Google、LINE、Meta與TikTok等網路廣告平台，要求業者在10月31日前向數發部提報法律代表以落實防詐義務。

政府推動詐欺犯罪危害防制條例（防詐條例）三讀通過，具一定規模的網路廣告平台業者必須配合防詐，數發部日前預告訂定一定規模網路平台計算基準，主要考量2點，第1、平台被利用於刊登詐騙廣告的風險；第2、台灣使用者占比，在平台上台灣每月獨立訪客數大於台灣人口總數5%為標準。

數發部今天公告，符合一定規模的網路廣告平台業者名單，包含Google、LINE、Meta與TikTok等4大業者，經營平台分別有Google、YouTube、LINE、Facebook、Instagram與TikTok。如果業者不服處分，可自公告之日起30天內提訴願書到數發部，數發部會再轉送行政院提起訴願。

數發部指出，公告符合一定規模的境外網路廣告平台業者，應在10月31日前向數發部提報法律代表，及檢視其業務活動、營業或投資行為。法律代表資料包括法律代表的姓名、名稱、住所、事務所或營業所、電話及電子郵件信箱。未來若處理詐騙廣告事宜，就可透過法律代表來跟平台溝通。

至於平台名單是否還會調整，數發部表示，目前雖然是先公告這4大業者、6個網站，但也會因應情況與風險，再適時滾動調整。

依照詐欺犯罪危害防制條例，如果網路廣告平台沒指定與提報法律代表，被通知限期補正而屆期未補正，依照第39條，可開罰新台幣50萬元以上、1000萬元以下罰緩，情節重大者，可罰250萬元以上、1億元以下罰鍰，並令其限期改正。

最嚴重情況下，主管機關可召集專家審議會議，令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取。