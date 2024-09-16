iPhone16 開賣在即 網路家庭20日推出訂閱制
蘋果新款AI手機iPhone 16將在20日（周五）開賣，目前電信、電商與3C通路的預售方案全數在預售開跑後幾分鐘內額滿。網家（8044）集團旗下PChome宣布20日上午10時正式開放iPhone 16 的「續訂閱方案」，舊訂閱用戶可透過專屬訂閱館快速完成續訂；iPhone 16「新訂閱方案」將於同日中午12點開跑。
網路家庭連續第三年推出iPhone訂閱制。「PChome訂閱方案」提供專屬下單、快速到貨與專人回收服務，2022年結合集團資源推出業界獨家的iPhone訂閱方案，憑藉0利率低月付額、免預繳免押金、專屬保險、方案到期自由決定買回與否、年年換新等五大亮點，引發市場與消費者的廣泛關注。
網路家庭以過往兩年參與PChome iPhone 訂閱方案的數據顯示，訂閱用戶年齡集中在21～39歲，占整體約66%，其中30～39歲最多，其次為21～29歲；性別方面，男性用戶占比高達7成。機型偏好上，Pro 及 Pro Max 訂閱比例高達全系列的9成，顯示高階規格、入手門檻越高的機型，訂閱熱度隨之攀升。
過去一年參與iPhone 15訂閱方案的用戶中，有近五成為新訂閱戶，顯示新型態消費模式的市場接受度穩步提升，隨著iPhone 16的上市，PChome iPhone 訂閱方案正式邁入第三年，樂觀預期訂閱熱潮將持續增溫。
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