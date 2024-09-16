面板業紛傳售舊廠 施振榮：因中國殺價競爭轉型所致

對於台灣面板廠近期出售舊廠給半導體業者，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，面板廠受中國廠商殺價競爭影響，無利可圖，所以轉型做少量多樣的利基型產品，才會有售廠動作。

台灣上市櫃公司協會今天舉行理事長交接典禮，施振榮在會場受訪時指出，雖然中國液晶面板市占率全球最高，台灣包括面板廠在內的科技產業沒必要拚量競爭，投資報酬率最重要，不是搶面子、拚量而已，而是應該從永續的角度發展。

對於台灣面板廠競相投入微型發光二極體（MicroLED）新一代顯示技術，施振榮說，10幾年前在美國即投資一家Micro LED公司，後來賣給蘋果（Apple），但Micro LED的核心技術一定會回到台灣發展。不過，萬一將來中國也具備Micro LED的技術實力後，恐怕還是會面臨一場紅海市場的競爭，只是現在先努力做就是對的。

對於宏碁集團開枝散葉，施振榮表示，至少有30幾家公司源自於宏碁，大家各自找到對產業有貢獻的分工，每一家公司也都專注自己的領域。