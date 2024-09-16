印度經濟結構調整 激勵措施展現驚人成果、未來成長潛能增
蘋果正式發表萬眾矚目的iPhone 16全系列新款手機，消息指出蘋果今(2024)年預計將首次在印度生產iPhone Pro與Pro Max兩款高階手機，由於高階機款需要更加專業的生產線，因此對蘋果本身與印度的製造業都將是重要的里程碑。富蘭克林證券投顧表示，截至2024年3月為止財政年度，蘋果於印度組裝的iPhone規模達到140億美元，約占其全球生產的14%，對比三、四年前還是零的水準，突顯來印度製造專案透過與生產連結的激勵計劃，吸引外資製造業進入印度的激勵措施在過去幾年展現驚人成果。
富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪·拉加表示，印度股市今年以來屢創新高價位，確實也推升評價水準偏高，然而印度政府致力維持總體經濟情勢穩定，意味印度較低的通膨風險與經濟波動，成長前景將更具可預測性，印度政府積極吸引外資直接投資發展製造業且成效斐然，並也積極推動民營部門增加資本支出與槓桿，同時發展數位轉型、能源轉型等經濟結構調整，有助印度未來幾年維繫高成長動能，而這將是企業進一步提升獲利的來源，也是股價能進一步走揚支撐。因此，雖然部分出現倍數漲幅的印度中小型股確實存在泡沫風險，需慎選標的，而多數印度企業的評價水準並未有過熱疑慮，畢竟真正支撐這樣高評價的是企業獲利成長與資產品質。
富蘭克林坦伯頓印度基金獲全球投資人的認同與青睞，基金規模自2022年底的12.43億美元持續擴增，截至2024年8月成長逾倍來到30.77億美元，同時躍居台灣核備境外印度股票型基金之冠。基金目前配置著重於金融深化、內需消費、高階科技與基礎建設四大題材，透過可複製、由下而上的投資流程，建構可望分享印度結構性成長機會的投資組合。
持續的數位轉型是印度極具吸引力的關鍵主題，2016年底印度推出一種處於最低水準的4G服務，其後滲透率開始大幅上升，網路的普及帶動印度創建數位生態系統浪潮，線上購物與線上交易生態系統正在大幅擴張，印度的UPI統一支付介面線上支付機制，作為推出新業務與電子支付的平台，成為線上交易在印度蓬勃發展的關鍵原因。
富蘭克林坦伯頓印度基金就相當青睞基於數位轉型而出現的新興商業模式企業，這意味在某種程度上模型可能無法反映出的高質量，但經理團隊確信這些新興優質公司擁有強大的管理能力與良好的執行記錄，其正在開發的商業模式未來將造就一家高品質公司，雖然可能歷經短暫的股東權益報酬率較低時期，同業分析師可能沒有意識到這點，但基金經理團隊對持有該些標的充滿信心。
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