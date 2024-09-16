印度經濟結構調整 激勵措施展現驚人成果、未來成長潛能增

蘋果正式發表萬眾矚目的iPhone 16全系列新款手機，消息指出蘋果今(2024)年預計將首次在印度生產iPhone Pro與Pro Max兩款高階手機，由於高階機款需要更加專業的生產線，因此對蘋果本身與印度的製造業都將是重要的里程碑。富蘭克林證券投顧表示，截至2024年3月為止財政年度，蘋果於印度組裝的iPhone規模達到140億美元，約占其全球生產的14%，對比三、四年前還是零的水準，突顯來印度製造專案透過與生產連結的激勵計劃，吸引外資製造業進入印度的激勵措施在過去幾年展現驚人成果。

富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪·拉加表示，印度股市今年以來屢創新高價位，確實也推升評價水準偏高，然而印度政府致力維持總體經濟情勢穩定，意味印度較低的通膨風險與經濟波動，成長前景將更具可預測性，印度政府積極吸引外資直接投資發展製造業且成效斐然，並也積極推動民營部門增加資本支出與槓桿，同時發展數位轉型、能源轉型等經濟結構調整，有助印度未來幾年維繫高成長動能，而這將是企業進一步提升獲利的來源，也是股價能進一步走揚支撐。因此，雖然部分出現倍數漲幅的印度中小型股確實存在泡沫風險，需慎選標的，而多數印度企業的評價水準並未有過熱疑慮，畢竟真正支撐這樣高評價的是企業獲利成長與資產品質。

富蘭克林坦伯頓印度基金獲全球投資人的認同與青睞，基金規模自2022年底的12.43億美元持續擴增，截至2024年8月成長逾倍來到30.77億美元，同時躍居台灣核備境外印度股票型基金之冠。基金目前配置著重於金融深化、內需消費、高階科技與基礎建設四大題材，透過可複製、由下而上的投資流程，建構可望分享印度結構性成長機會的投資組合。

持續的數位轉型是印度極具吸引力的關鍵主題，2016年底印度推出一種處於最低水準的4G服務，其後滲透率開始大幅上升，網路的普及帶動印度創建數位生態系統浪潮，線上購物與線上交易生態系統正在大幅擴張，印度的UPI統一支付介面線上支付機制，作為推出新業務與電子支付的平台，成為線上交易在印度蓬勃發展的關鍵原因。