高鐵臺南特定區10公頃產業專用區地上權案啟動招商 2025年1月2日截標

高鐵臺南特定區10公頃產業專用區地上權案啟動招商；負責招商作業的第一太平戴維斯表示，台南市在台灣科技產業S廊帶加速發展，加上台積電（2330）指標科技大廠帶領下，讓南台灣的產業翻轉將進入加速期。

第一太平戴維斯指出，該案未來可規劃做為產業研發服務、工商服務及展覽、購物中心及商業、觀光遊憩、醫療保健服務，及經台南市政府審查核准得供與產業發展有密切關聯之相關設施使用，規劃多元，預估未來全案開發量體可超過10萬坪，將滿足大型科技業的長期布局計畫，全案將在9月26日舉辦招商說明會，預計2025年1月2日截標。

台積電積極擴大在南台灣布局，高雄楠梓園區、南科三期與嘉義科學園區的建廠計畫正在積極興建中，帶動一波半導體產業鏈南下風潮。為了加速產能到位，今年八月，台積電跟台灣美光記憶體更分別斥資171億元與74億元，購置南科廠房與台南產業園區廠房，分別寫下今年商用不動產第一與第三大交易，一舉推升台南市成為今年前8月商用不動產市場交易總金額最高縣市，總金額達到330億元，台南成為科技大廠的布局重心。

國際大廠腳步同樣積極，美商超微半導體（AMD）申請經濟部A+全球研發創新夥伴計畫，預計於高雄、台南設置2處研發中心，其中台南研發中心即鎖定台南高鐵站旁的沙崙綠能科學城。

另外，群聯電子、緯創資通等科技大廠更與陽明交通大學達成產學合作協議，將在沙崙捐建2棟教研大樓。陽明交通大學臺南園區、中央研究院南部院區以及成大沙崙醫療服務與創新園區等頂尖教學研究單位，將為台南科技產業發展提供不可或缺的高階研發人才。

第一太平戴維斯協理戴廣平指出，本案位於高速鐵路臺南車站特定區內，基地包含台南市歸仁區武東段279、280地號土地等2筆土地，土地面積約9.89公頃（約2.99萬坪），土地使用分區為產業專用區，建蔽率與容積率分別為60%與300%，地上權期間為50年，得優先續約20年，預估未來全案開發量體可超過10萬坪。

戴廣平表示，台南高鐵特定區位於南科台南園區以及高雄園區的中間點，車行距離半小時內即可抵達，位居南、北高雄產業聚落的樞紐地位。此外，基地距離台南高鐵站500公尺，透過高鐵運輸更可快速連結台中、新竹與台北等重要科技聚落，交通條件無可取代，將成為科技大廠全台布局的重要機會。