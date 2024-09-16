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郭明錤估iPhone 16首周末預購3,700萬支 年減12.7%的關鍵是這個

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
蘋果（APPLE）iPhone 16新機示意圖。 記者黃筱晴／攝影
蘋果（APPLE）iPhone 16新機示意圖。 記者黃筱晴／攝影

iPhone 16系列在9月13日開放預購，天風國際證券分析師郭明錤提出首周末預購分析，預估首周末預購銷量約3,700萬支，較去年15系列首周末銷量衰退約12.7%，郭明錤認為，關鍵在iPhone 16 Pro系列需求低於預期。

郭明錤表示，根據最新的供應鏈調查與Apple官方網頁的預購結果，得到iPhone 16首周末預購各機型關鍵數據，包括首周末預購銷量、平均等待出貨時間與預購前備貨量推估。

郭明錤指出，iPhone 16 Pro系列出貨時間顯著低於15 Pro系列，除預購前備貨量增加外，從首周末銷量YoY衰退來看，關鍵還是在於需求低於預期。

郭明錤認為，iPhone 16 Pro Max預購前的備貨量顯著YoY成長原因為潛望鏡相機生產良率改善，與Apple樂觀看待該機型需求所致。

郭明錤強調，iPhone 16 Pro系列需求低於預期的可能關鍵之一，是最大賣點的Apple Intelligence無法隨著iPhone 16發售一起上市。此外，中國大陸市場激烈競爭仍持續影響iPhone需求。

郭明錤分析，iPhone 16 Plus與標準版的首周末銷售均YoY成長，但對整體iPhone出貨幫助有限。

郭明錤指出，雖然iPhone 16 Pro系列首周末預購銷售YoY衰退，但供應鏈的生產計畫在短期內應不會有太大改變。Apple仍有機會藉由發布Apple Intelligence與後續旺季促銷 (歐美的年末旺季與中國的雙十一) 改善銷售量，這也是後續觀察iPhone需求變化的重點。

郭明錤強調，16 Pro配備潛望鏡與iPhone 16系列售價不變等策略對iPhone 16首周末銷量幫助有限。若第4季的Apple Intelligence發布與旺季促銷對iPhone16 出貨量幫助有限，相信Apple在2025年會有更激進的iPhone產品策略以提振需求。

iPhone iPhone 16 郭明錤

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